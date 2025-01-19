MotoGP. «Априлия» показала новую ливрею мотоцика, Мартин выбрал №1 для сезона-2025
«Априлия» показала ливрею мотоцикла на новый сезон.
В новом сезоне за «Априлию» будет выступать действующий чемпион MotoGP Хорхе Мартин. Который решил провести предстоящий год, используя №1 на своем мотоцикле.
Напарником Мартина будет Марко Беццекки – таким образом в «Априлии» полностью сменили состав пилотов. Поскольку в прошлом сезоне за команду завершивший карьеру Алеш Эспаргаро и перешедший в «Тек 3 КТМ» Маверик Виньялес.
«Априлия» стала второй командой, которая провела презентацию новой ливреи на предстоящий сезон – ранее это сделали в «Трэкхаус».
MotoGP. Команда «Трэкхаус» показала ливрею байка на сезон-2025
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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