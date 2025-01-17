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Жак Вильнев: «Хэмилтон в отличной форме и может гонять в «Ф-1» еще хоть десять лет. Вопрос в его голове и желании»

Вильнев высказался о продолжительности карьеры Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года поделился мнением о том, сколько еще сезонов в чемпионате проведет Льюис Хэмилтон, перешедший в «Феррари» и подписавший с командой двухлетний контракт.

«Зависит от того, будет ли Льюис испытывать тот же голод до успеха, как Фернандо Алонсо, или же нет. Льюис по-прежнему хочет выиграть еще один титул, хочет победить с «Феррари». Этого стремления должно быть достаточно, чтобы он чувствовал необходимое желание, тот самый голод.

Но вот если дела пойдут не так хорошо, как они надеются, если возникнут трудности – окажется ли Хэмилтон таким же бойцом и воином, как Алонсо? Пойдет ли он до конца или решит, что пришло время заняться чем-то другим?

С точки зрения физической подготовки у Льюиса нет никаких проблем. Он в отличной форме, он очень силен и может гонять еще хоть десять лет, тут я не вижу проблемы. Вопрос в его голове и его желании. Как и всегда в «Формуле-1». Возраст тут значения не имеет.

Вопрос в том, насколько вы психологически готовы отдавать этому все силы, проводить все необходимые тренировки, отправляясь спать и просыпаясь утром, думая только об этом и концентрируясь. В какой-то момент жизни гонки, возможно, теряют свою важность для пилота, меняются приоритеты. И именно тогда начинается спад. А не из-за каких-то физических ограничений.

Такой образ жизни истощает, но в то же время поддерживает, подпитывает тебя. Это то, что тобой движет. И когда ты заканчиваешь карьеру, то через пару месяцев вдруг понимаешь: «Боже, как же все это скучно».

Гонщику нужен такой образ жизни, адреналин. Если ты действительно любишь гонки, то это как наркотик. И, с другой стороны, возьмите Нико Росберга, например. Он стал счастливее, когда завершил карьеру. У него просто не было той страсти к гонкам», – рассказал Вильнев.

Льюису Хэмилтону 40, но он вообще не стареет: такой же, как и 20 лет назад. В чем секрет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoЖак Вильнев
logoФернандо Алонсо
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