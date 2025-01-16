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Жак Вильнев: «Не знаю, чего ждать от Бортолето. Результаты в «Ф-2» никогда не были хорошим ориентиром»

Вильнев высказался о карьерном пути Колапинто и Бортолето.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что аргентинец упустил свой шанс сразу попасть в чемпионат в качестве основного гонщика, провалив концовку сезона.

Колапинто здорово провел первые гонки, но затем несколько раз попадал в аварии и разбивал свой болид. В итоге аргентинец не сумел заполучить место призового пилота, но при этом в сезоне-2025 будет резервным гонщиком «Альпин» с перспективой перевода в основной состав:

«Отчасти можно сказать, что Колапинто упустил свой шанс. У него была просто потрясающая возможность, которой гонщик в такой ситуации обязан пользоваться. Так что ему не на что жаловаться. Не многим вообще выпадает такой шанс. Так что то, что он этот шанс (в виде места в «Альпин») все-таки получил – впечатляет.

Не знаю, что именно ждет его в будущем. Он остается быстрым пилотом. Но в последних гонках прошлого сезона он показал, что пока не всегда умеет правильно оценивать ситуацию».

Также Вильнева спросили, что он думает о перспективах действующего чемпиона «Формулы-2» Габриэла Бортолето, который готовится провести дебютный сезон в «Ф-1» в составе «Заубера»:

«Понятия не имею, чего ожидать от Бортолето. Результаты в «Формуле-2» не являются хорошим ориентиром и никогда им не были. Так что до того, как гонщик «Формулы-2» начнет выступать в «Формуле-1», формировать ожидания не имеет смысла. К тому же в эти дни гонщики, поднимающиеся вверх по формульной лестнице, не так опытны.

Сложно понять, как можно подняться до высшей ступеньки гоночного мира, так быстро попасть в главную мировую серию в столь юном возрасте и почти без опыта. Меня это порой удивляет. С другой стороны, большой опыт работы на симуляторе зачастую помогает этим пилотам быть быстрыми. При этом можно вспомнить, что случилось с Антонелли в Монце».

В «Ф-1» громкий новичок на очереди к Ферстаппену: фанат Хэмилтона и мата по радио

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoЖак Вильнев
logoГабриэл Бортолето
logoАльпин
logoЗаубер
logoФормула-1
logoФранко Колапинто
logoУильямс
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