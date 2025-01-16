Оскар Пиастри о сезоне-2024: «После первых гонок все думали, что «Ред Булл» снова будет доминировать. Это оказалось не так»

Пиастри оценил выступления в сезоне-2024.

Пилот «Макларена» признал, что прошедший год мог бы сложиться лучше, если бы команде раньше удалось добиться прогресса в работе с болидом.

В итоге «Макларену » удалось выиграть Кубок конструкторов впервые за много лет, но в личном зачете победа снова ушла Максу Ферстаппену .

«Разумеется, нам бы хотелось, что та версия болида, которую мы привезли на этап в Майами, была у «Макларена» с самого начала сезона. Это бы несколько облегчило нам жизнь. Но мне также кажется важным никогда не сдаваться. Да, легко так говорить, но после первых гонок сезона-2024 все думали, что «Ред Булл » снова будет доминировать. Но это оказалось не так. Мы продолжали упорно трудиться и в итоге это окупилось.

Для меня лично, я очень доволен тем, как прошел прошлый сезон. Было несколько важных моментов, в которых мне нужно было прибавить по сравнению с предыдущим сезоном, и я, по ощущениям, сумел добиться прогресса. Хотя в прошедшем сезоне были и вещи, которыми я был удовлетворен в меньшей степени. Например, я заметно осложнил себе жизнь не очень хорошими выступлениями в квалификациях», – рассказал Пиастри .

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