Оскар Пиастри о сезоне-2024: «После первых гонок все думали, что «Ред Булл» снова будет доминировать. Это оказалось не так»
Пилот «Макларена» признал, что прошедший год мог бы сложиться лучше, если бы команде раньше удалось добиться прогресса в работе с болидом.
В итоге «Макларену» удалось выиграть Кубок конструкторов впервые за много лет, но в личном зачете победа снова ушла Максу Ферстаппену.
«Разумеется, нам бы хотелось, что та версия болида, которую мы привезли на этап в Майами, была у «Макларена» с самого начала сезона. Это бы несколько облегчило нам жизнь. Но мне также кажется важным никогда не сдаваться. Да, легко так говорить, но после первых гонок сезона-2024 все думали, что «Ред Булл» снова будет доминировать. Но это оказалось не так. Мы продолжали упорно трудиться и в итоге это окупилось.
Для меня лично, я очень доволен тем, как прошел прошлый сезон. Было несколько важных моментов, в которых мне нужно было прибавить по сравнению с предыдущим сезоном, и я, по ощущениям, сумел добиться прогресса. Хотя в прошедшем сезоне были и вещи, которыми я был удовлетворен в меньшей степени. Например, я заметно осложнил себе жизнь не очень хорошими выступлениями в квалификациях», – рассказал Пиастри.
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