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Мартин Брандл: «Несмотря на разворот, Ферстаппену удалось спасти гонку»

Брандл отметил выступление Ферстаппена на «Сильверстоуне».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мнением о том, чего удалось добиться Максу Ферстаппену на Гран-при Великобритании.

«Ферстаппен продемонстрировал выдающееся выступление, выиграв для «Ред Булл» поул в квалификации. Борьбу за места на первом ряду вели сразу шесть гонщиков, и в то время как Норрис, Пиастри, Хэмилтон и Леклер допустили небольшие ошибки, Ферстаппен ювелирно проехал свой круг.

При этом за счет настроек антикрыльев он понизил уровень прижимной силы ради более высокой скорости на прямых, ожидая, что в воскресной гонке осадков будет намного меньше, чем выпало на самом деле.

В результате Максу пришлось бороться с нехваткой сцепления машины с трассой, лидируя на ранних этапах. И несмотря на разворот на рестарте и постоянно высказываемого недовольства «неуправляемой машиной», Максу все же удалось спасти гонку, финишировав пятым», – рассказал Брандл.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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