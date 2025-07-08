Гельмут Марко о выборе Переса на 2021-й: «Чеко выиграл гонку, Хюлькенберг упускал шансы. Чем старше Нико, тем реже ошибается»

Марко объяснил отказ «Ред Булл» от Хюлькенберга.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поздравил пилота «Заубера » Нико Хюлькенберга с первым подиумом на Гран-при Великобритании и высказался о приглашении Серхио Переса на сезон-2021.

– Нико Хюлькенберг выдал Гран-при всей жизни…

– Подиум после 239 гонок – можно лишь поздравить его. В паддоке его очень любят.

– Насколько серьезно «Ред Булл» рассматривал Хюлькенберга несколько лет назад? Стал ли ошибкой отказ от него?

– Это было перед тем, как мы подписали Чеко Переса. Легко рассуждать задним числом. Чеко тогда выиграл гонку, Хюлькенберг упускал шансы.

Теперь он прибавил. Чем старше он становится, тем реже ошибается. Вот почему он получил хороший контракт с «Ауди».

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