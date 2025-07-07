Гасли обошел Хюлькенберга в рейтинге лучших пилотов Гран-при Великобритании по версии The Race

Гасли возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Великобритании.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Великобритании.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку по итогам рейтинга неожиданно занял пилот «Альпин» Пьер Гасли, опередивший героя этапа Нико Хюлькенберга из «Заубера», который впервые в карьере попал на подиум.

Объясняя такую расстановку, Строу отметил, что небольшим минусом в комплексной оценке выступления Хюлькенберга по ходу уик-энда стала слабая квалификация.

В то же время тройку лучших замкнул победитель гонки Ландо Норрис («Макларен»).

Рейтинг пилотов «Формулы-1» на Гран-при Великобритании (The Race)

1. Пьер Гасли («Альпин»)

2. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Оскар Пиастри («Макларен»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Карлос Сайнс («Уильямс»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

11. Джордж Расселл («Мерседес»)

12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

15. Юки Цунода («Ред Булл»)

16. Шарль Леклер («Феррари»)

17. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

18. Оливер Бермэн («Хаас»)

19. Габриэл Бортолето («Заубер»)

20. Франко Колапинто («Альпин»)

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