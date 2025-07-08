  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Алонсо даже не близок». Уилл Бакстон о Диксоне, выигравшем гонку в 21-м сезоне «Индикара» подряд
3

«Алонсо даже не близок». Уилл Бакстон о Диксоне, выигравшем гонку в 21-м сезоне «Индикара» подряд

Бакстон поставил ветерана «Индикара» Диксона выше Алонсо по стабильности.

Комментатор «Индикара» Уилл Бакстон, ранее работавший в «Формуле-1», высказался о стабильности Скотта Диксона.

Пилот «Чип Гэнасси» выиграл гонку на «Мид-Огайо». Сезон-2025 стал для 44-летнего ветерана 21-м подряд с победами в «Индикаре». Всего на счету Диксона 23 таких сезона – новозеландец не выигрывал в 2002-м и 2004-м.

«Назовите другого атлета элитного уровня в одном из наиболее требовательных видов спорта с физической и психологической точек зрения, который выступал бы настолько хорошо и стабильно на протяжении более чем 20 лет.

Диксон – зверь. И абсолютная легенда. Один из величайших гонщиков всех времен. Не обсуждается», – написал Бакстон.

«Единственный и неповторимый Фернандо Алонсо», – ответил один из пользователей, добавив эмодзи козла – намек на то, что пилот «Астон Мартин» в «Ф-1» является величайшим в истории.

«Извини, дружище, но Фернандо даже не близок», – отреагировал журналист.

Индикар. Диксон выиграл на «Мид-Огайо» после ошибки Палоу, Лундгор – 3-й, Шварцман – 21-й

Фернандо Алонсо и Виктор Онопко обменялись респектами: что их связывает?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Уилла Бакстона
Уилл Бакстон
logoИндикар
Скотт Диксон
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Чип Гэнасси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гельмут Марко о выборе Переса на 2021-й: «Чеко выиграл гонку, Хюлькенберг упускал шансы. Чем старше Нико, тем реже ошибается»
11 минут назад
Карлос Сайнс о столкновении с Леклером: «Я немного сыт по горло ситуациями, на которые мы никак не можем повлиять»
8вчера, 17:59
Мартин Брандл: «Несмотря на разворот, Ферстаппену удалось спасти гонку»
вчера, 17:06
Гасли обошел Хюлькенберга в рейтинге лучших пилотов Гран-при Великобритании по версии The Race
25вчера, 16:03
Руководитель «Заубера» о подиуме Хюлькенберга: «Это одно из лучших выступлений на «Сильверстоуне», что я когда-либо видел»
4вчера, 15:14
Фредерик Вассер: «Мы потеряли данные GPS с болида Хэмилтона – на протяжении всей гонки приходилось действовать вслепую»
10вчера, 14:37
Ландо Норрис о поддержке фанатов: «Мне и очень немногим, особенно британцам, доводится испытать такое. Потрясающе продолжить британское правление в Сильверстоуне»
5вчера, 14:05
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Разворот показывает, что Ферстаппен не робот»
8вчера, 13:37
Пиастри грозило наказание за резкое торможение на первом рестарте – лидер «Ф-1» получил один штраф за два схожих инцидента
22вчера, 13:21
Макс Ферстаппен: «С учетом всех событий в гонке пятое место – это лучший результат, на который мы могли рассчитывать»
вчера, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1» о трассе в Абу-Даби: «Это идеальное место для съемок»
2 июля, 14:50Кино
Солуковцев и Масленников одержали победу в абсолютном зачете второго этапа REC 2025 – Гран-при Спортса’‘
30 июня, 11:15Фото
Где смотреть Гран-при Великобритании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
230 июня, 06:15
Где смотреть Гран-при Австрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 июня, 06:18
Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»
17 июня, 09:56Фото
Артем Шабанов стал абсолютным победителем третьего этапа RDS GP 2025 на «Нижегородском кольце»
16 июня, 10:25Фото
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» будет показывать соревнования Российской Дрифт Серии
11 июня, 15:45
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15