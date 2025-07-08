«Алонсо даже не близок». Уилл Бакстон о Диксоне, выигравшем гонку в 21-м сезоне «Индикара» подряд

Бакстон поставил ветерана «Индикара» Диксона выше Алонсо по стабильности.

Комментатор «Индикара » Уилл Бакстон, ранее работавший в «Формуле-1», высказался о стабильности Скотта Диксона .

Пилот «Чип Гэнасси» выиграл гонку на «Мид-Огайо». Сезон-2025 стал для 44-летнего ветерана 21-м подряд с победами в «Индикаре». Всего на счету Диксона 23 таких сезона – новозеландец не выигрывал в 2002-м и 2004-м.

«Назовите другого атлета элитного уровня в одном из наиболее требовательных видов спорта с физической и психологической точек зрения, который выступал бы настолько хорошо и стабильно на протяжении более чем 20 лет.

Диксон – зверь. И абсолютная легенда. Один из величайших гонщиков всех времен. Не обсуждается», – написал Бакстон.

«Единственный и неповторимый Фернандо Алонсо», – ответил один из пользователей, добавив эмодзи козла – намек на то, что пилот «Астон Мартин » в «Ф-1» является величайшим в истории.

«Извини, дружище, но Фернандо даже не близок», – отреагировал журналист.

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