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  • Ландо Норрис о поддержке фанатов: «Мне и очень немногим, особенно британцам, доводится испытать такое. Потрясающе продолжить британское правление в Сильверстоуне»
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Ландо Норрис о поддержке фанатов: «Мне и очень немногим, особенно британцам, доводится испытать такое. Потрясающе продолжить британское правление в Сильверстоуне»

Норрис считает, что победа британца на родине дарит уникальные эмоции.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о том, что поддержку болельщиков на домашнем Гран-при Великобритании нельзя сравнить ни с чем.

«Как я уже говорил, с этой трассы все началось для меня, и сейчас здесь были мои трибуны. Даже до гонки я думал, мол, кто-то должен выиграть сегодня. Пожалуй, у меня шансы были лучше, чем у большинства. Нет причин, почему это не могу быть я. Временами мне сложно представить такое и настроиться слишком позитивно, но утром я был на удивление полон надежд.

Я присоединился к длинному списку невероятных победителей на этом треке. В основном это был Льюис [Хэмилтон]! Присоединиться к нему, продолжить британское правление здесь – нечто потрясающее.

И просто ради фанатов. На последних двух кругах я видел, как болельщики встают и приветствуют – такое никто не испытывает. Такое доводится испытать мне и очень немногим другим гонщикам, особенно британцам. Очень эгоистично, но это один из наиболее особенных и невероятных моментов – это такая редкость.

Для меня это лучшая победа. Может, не лучший способ победить, не буду говорить, что это моя лучшая победа – это неправда. Но в плане значения домашней победы, желания сделать на глазах своих трибун, семьи, друзей, «Макларена», Его Королевское Высочество здесь – когда удается победить перед всеми ними и расквитаться за прошлый год, это делает момент еще более особенным», – признался Норрис после гонки в Сильверстоуне.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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Гран-при Великобритании
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