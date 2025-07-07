Руководитель «Заубера» о подиуме Хюлькенберга: «Это одно из лучших выступлений на «Сильверстоуне», что я когда-либо видел»

В «Заубере» в восторге от подиума Хюлькенберга.

Руководитель «Заубера » Джонатал Уитли, который ранее долгие годы работал спортивным директором в «Ред Булл», поделился впечатлениями от выступления Нико Хюлькенберга на Гран-при Великобритании .

Уитли назвал выступление Нико одним из лучших, что он когда-либо видел.

«Нико проехал потрясающую гонку. Это одно из лучших выступлений на «Сильверстоуне», что я когда-либо видел. И одно из лучших выступлений вообще, что я видел в исполнении самых разных гонщиков. И мне все еще кажется невероятным тот факт, что наша команда празднует попадание на подиум.

Нико показал свой класс, не допустив ни одной ошибки. А команда принимала правильные решения в плане стратегии. Когда нужно было оставаться на трассе – мы так и делали. А потом вовремя перешли на шины «медиум». Я горжусь Нико.

Не могу говорить за других, но лично я очень давно считаю Нико действительно талантливым гонщиком. И я часто об этом говорил. Для меня казалось невероятным, что за карьеру в «Ф-1» Нико ни разу не удавалось попасть на подиум. Но сейчас он показал, на что способен. И для него, я думаю, это тоже важная веха», – рассказал Уитли.

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