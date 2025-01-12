Дакар-2025. Аль-Раджи почти догнал Лэтигана по итогам 7-го этапа, Сандерс, Хегер и Мацик лидируют в своих классах
В Саудовской Аравии состоялся седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2025»
В классе внедорожников лучшее время по итогам дня показал Лукас Мораес («Тойота»). Из-за не самых четких указаний организаторов, в итоге несколько сокративших дистанцию спецучастка из-за сложностей с навигацией, в общем зачете произошли заметные изменения.
Так, преимущество лидирующего Хэнка Лэтигана («Тойота») сократилось с 7 минут до 21 секунды – второе место занимает Язид Аль-Раджи («Тойота»). Третьим в общем зачете по-прежнему идет Маттиас Экстрем («Форд»)
В классе мотоциклов этап выиграл Даниэль Сандерс и упрочил свое лидерство в общем зачете.
В классе грузовиков лучшее время дня показал Алеш Лопрайс («Ивеко»), однако в общем зачете уверенное лидерство удерживает Мартин Мацик, чье преимущество над ближайшим преследователем составляет более двух часов.
Ралли Дакар
12 января 2025 года
7-й этап
Внедорожники
1. Лукас Мораес (Бразилия («Тойота») – 4:01.49
2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +7.41
3. Митчелл Гатри (США, «Форд») +9.28
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +11.15
6. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +12.48
12. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +17.24
15. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +19.43
Положение после 7 этапа
1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 37:13.08
2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +0.21
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +10.25
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +21.57
Мотоциклы
1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 4:10.33
2. Эдгар Кане (Испания, «КТМ») +3.36
3. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +3.47
5. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +6.56
10. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +10.01
Положение после этапа 7
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 39:29.22
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +15.33
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +26.07
Мотовездеходы SSV
1. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 4:34.50
2. Брок Хегер (США, «Поларис») +0.51
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +9.28
Положение после этапа 7
1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 41:56.42
2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:35.54
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +1:56.04
Грузовики
1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 4:33.31
2. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +9.34
3. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») +1026
Положение после этапа 7
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 41:19.05
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:08.02
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:30.47
Дакар-2025. Аль-Аттия закончил 6-й этап 3-м и сократил отставание в общем зачете, Лэтиган, Сандерс и ван ден Бринк лидируют в своих классах
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий