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  • Дакар-2025. Аль-Раджи почти догнал Лэтигана по итогам 7-го этапа, Сандерс, Хегер и Мацик лидируют в своих классах
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Дакар-2025. Аль-Раджи почти догнал Лэтигана по итогам 7-го этапа, Сандерс, Хегер и Мацик лидируют в своих классах

В Саудовской Аравии состоялся седьмой этап ралли-рейда «Дакар-2025»

В классе внедорожников лучшее время по итогам дня показал Лукас Мораес («Тойота»). Из-за не самых четких указаний организаторов, в итоге несколько сокративших дистанцию спецучастка из-за сложностей с навигацией, в общем зачете произошли заметные изменения.

Так, преимущество лидирующего Хэнка Лэтигана («Тойота») сократилось с 7 минут до 21 секунды – второе место занимает Язид Аль-Раджи («Тойота»). Третьим в общем зачете по-прежнему идет Маттиас Экстрем («Форд»)

В классе мотоциклов этап выиграл Даниэль Сандерс и упрочил свое лидерство в общем зачете.

В классе грузовиков лучшее время дня показал Алеш Лопрайс («Ивеко»), однако в общем зачете уверенное лидерство удерживает Мартин Мацик, чье преимущество над ближайшим преследователем составляет более двух часов.

Ралли Дакар

12 января 2025 года

7-й этап

Внедорожники

1. Лукас Мораес (Бразилия («Тойота») – 4:01.49

2. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +7.41

3. Митчелл Гатри (США, «Форд») +9.28

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +11.15

6. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +12.48

12. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +17.24

15. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +19.43

Положение после 7 этапа

1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 37:13.08

2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +0.21

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +10.25

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +21.57

Мотоциклы

1. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») – 4:10.33

2. Эдгар Кане (Испания, «КТМ») +3.36

3. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +3.47

5. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +6.56

10. Рикки Брейбек (США, «Хонда») +10.01

Положение после этапа 7

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 39:29.22

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +15.33

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +26.07

Мотовездеходы SSV

1. Жеремайя Гонсалес Фериоли (Аргентина, «Кан-Ам») – 4:34.50

2. Брок Хегер (США, «Поларис») +0.51

3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +9.28

Положение после этапа 7

1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 41:56.42

2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:35.54

3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +1:56.04

Грузовики

1. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») – 4:33.31

2. Вайдотас Зала (Литва, «Ивеко») +9.34

3. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») +1026

Положение после этапа 7

1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 41:19.05

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +2:08.02

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:30.47

Дакар-2025. Аль-Аттия закончил 6-й этап 3-м и сократил отставание в общем зачете, Лэтиган, Сандерс и ван ден Бринк лидируют в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2025»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Маттиас Экстрем
Алеш Лопрайс
logoралли Дакар
Хонда Дакар
Язид Аль-Раджи
Мартин Мацик
logoНассер Аль-Аттия
Мини
Тойота WRC
ралли-рейды
logoФорд
ИВЕКО
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