Дакар-2025. Аль-Аттия закончил 6-й этап 3-м и сократил отставание в общем зачете, Лэтиган, Сандерс и ван ден Бринк лидируют в своих классах

11 января в Саудовской Аравии состоялся шестой этап ралли-рейда «Дакар-2025»

В классе внедорожников этап выиграл бельгийский гонщик «Мини» Гийом де Мевьюс. При этом занявшего 2-е место Жоао Феррейру («Мини») он опередил на полторы минуты. Третье время показал выступающий за «Дачию» Нассер Аль-Аттия , что позволило ему сократить отставание в общем зачете от продолжающего лидировать Хэнка Лэтигана («Тойота»»).

В классе мотоциклов лучшее время по итогам дня показал Рикки Брейбек («Хонда»), а лидерство в общем зачете сохраняет австралиец Даниэль Сандерс.

В классе грузовиков лидерство сохраняет Мартин Мацик («ММ Текнолоджи»), а сегодняшний день гонщик из Чехии закончил со вторым временем.

Ралли Дакар

11 января 2025 года

6-й этап

Внедорожники

1. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Мини») – 4:34.49

2. Жоао Феррейра (Португалия, «Мини») +1.34

3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +2.01

5. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +3.35

7. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +6.36

8. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +8.09

11. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +11.15

Положение после 6 этапа

1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота ») – 32:51.36

2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +7.06

3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +22.27

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +30.25

33. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +6:29.38

52. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +47:34.56

Мотоциклы

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 5:00.51

2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +0.23

3. Хосе Игнасио Флоримо (Чили, «Хиро») +0.51

9. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ ») +5.43

Положение после этапа 6

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 35:18.49

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда ») +11.46

3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +19.11

Мотовездеходы SSV

1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 5:17.35

2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1.31

3. Брок Хегер (США, «Поларис») +11.32

Положение после этапа 6

1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 37:21.01

2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:07.29

3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +1:47.27

Грузовики

1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») – 5:17.19

2. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») +7.00

3. Мартин Солтис (Чехия, «Татра») +29.07

4. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +29.46

5. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +31.20

Положение после этапа 6

1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 36:35.08

2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +1:49.33

3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:41.13

Дакар-2025. Кинтеро выиграл 5-й этап с отрывом в секунду от Аль-Аттии, ван Беверен и Мацик победили в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2025»