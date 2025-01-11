Дакар-2025. Аль-Аттия закончил 6-й этап 3-м и сократил отставание в общем зачете, Лэтиган, Сандерс и ван ден Бринк лидируют в своих классах
11 января в Саудовской Аравии состоялся шестой этап ралли-рейда «Дакар-2025»
В классе внедорожников этап выиграл бельгийский гонщик «Мини» Гийом де Мевьюс. При этом занявшего 2-е место Жоао Феррейру («Мини») он опередил на полторы минуты. Третье время показал выступающий за «Дачию» Нассер Аль-Аттия, что позволило ему сократить отставание в общем зачете от продолжающего лидировать Хэнка Лэтигана («Тойота»»).
В классе мотоциклов лучшее время по итогам дня показал Рикки Брейбек («Хонда»), а лидерство в общем зачете сохраняет австралиец Даниэль Сандерс.
В классе грузовиков лидерство сохраняет Мартин Мацик («ММ Текнолоджи»), а сегодняшний день гонщик из Чехии закончил со вторым временем.
Ралли Дакар
11 января 2025 года
6-й этап
Внедорожники
1. Гийом де Мевьюс (Бельгия, «Мини») – 4:34.49
2. Жоао Феррейра (Португалия, «Мини») +1.34
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачия») +2.01
5. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +3.35
7. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») +6.36
8. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +8.09
11. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +11.15
Положение после 6 этапа
1. Хэнк Лэтиган (ЮАР, «Тойота») – 32:51.36
2. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +7.06
3. Маттиас Экстрем (Швеция, «Форд») +22.27
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Дачиа») +30.25
33. Тоби Прайс (Австралия, «Тойота») +6:29.38
52. Денис Кротов (Кыргызстан, «Мини») +47:34.56
Мотоциклы
1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») – 5:00.51
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +0.23
3. Хосе Игнасио Флоримо (Чили, «Хиро») +0.51
9. Даниэль Сандерс (Австралия, «КТМ») +5.43
Положение после этапа 6
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 35:18.49
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +11.46
3. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +19.11
Мотовездеходы SSV
1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») – 5:17.35
2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1.31
3. Брок Хегер (США, «Поларис») +11.32
Положение после этапа 6
1. Брок Хегер (США, «Поларис») – 37:21.01
2. Ксавье де Султре (Франция, «Поларис») +1:07.29
3. Франсиско Лопес Контардо (Чили, «Кан-Ам») +1:47.27
Грузовики
1. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») – 5:17.19
2. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») +7.00
3. Мартин Солтис (Чехия, «Татра») +29.07
4. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +29.46
5. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +31.20
Положение после этапа 6
1. Мартин Мацик (Чехия, «ММ Текнолоджи») – 36:35.08
2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, «Ивеко») +1:49.33
3. Алеш Лопрайс (Чехия, «Ивеко») +2:41.13
Дакар-2025. Кинтеро выиграл 5-й этап с отрывом в секунду от Аль-Аттии, ван Беверен и Мацик победили в своих классах
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