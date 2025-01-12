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Росс Браун о лучших гонщиках «Ф-1»: «Выше Михаэля Шумахера нет никого»

Браун считает Шумахера лучшим пилотом в истории «Ф-1».

Поработавший с Шумахером и в «Бенеттоне», и в «Феррари», и в «Мерседесе» Росс Браун рассказал, какие качества и черты, по его мнению, отличали немца от других и почему он, по его мнению, является лучшим пилотом в истории.

Наиболее успешным для Шумахера получился именно отрезок в «Феррари» – вместе с итальянской командой Михаэль выиграл чемпионат пять раз подряд:

«Подобные союзы и сочетания людей такого уровня с настолько выдающимся гонщиком, как Михаэль Шумахер, случаются крайне редко.

Прежде всего гонщику нужен талант, а у Михаэля он был просто огромен. В истории «Формулы-1» было полным полно талантливых пилотов, которые при этом не знали, как этот талант применить на практике. В отличие от Михаэля.

Его, несомненно, отличала невероятная физическая форма, колоссальная сила концентрации и беспрецедентная целеустремленность. Он обладал всеми необходимыми атрибутами, чтобы уничтожать соперников.

То, что я помог ему с завоеванием каждого из его семи титулов, для меня очень многое значит. Для меня это было чем-то невероятным. Выше Михаэля никого нет».

Браун также высказался и о сравнениях Шумахера с также семикратным чемпионом «Ф-1» Льюисом Хэмилтоном, с которым британец работал в «Мерседесе»:

«Да, я работал и с Льюисом, который также является невероятно быстрым и талантливым гонщиком, но с другим подходом. Льюис стремился к популярности, выбирал определенный образ жизни, выбирая быстрый путь – что является противоположностью тому спокойствию, к которому всегда стремился Михаэль. Потому что Михаэля отличали те же целеустремленность, талант и желание добиться успеха, но подход был совсем другим.

Необыкновенным Михаэля делала его способность сочетать свой талант с трудолюбием и интеллектом. Его преданность делу была беспрецедентной, а также он обладал практически уникальной способностью поднимать свои навыки на все более высокий уровень».

Михаэлю Шумахеру – 56. Здесь все о его здоровье, пилотаже, гении и могучем наследии в «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Grandprix247
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Бенеттон
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