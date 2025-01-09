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Дакар-2025. Лусиано Бенавидес выиграл 5-й этап в классе мотоциклов после штрафа ван Беверена

9 января в Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2025».

Адриен ван Беверен изначально показал лучшее время в зачете мотоциклов, но затем получил штраф и пропустил на первое место Лусиано Бенавидеса, Даниэль Сандерс сохранил лидерство в гонке.

Ралли Дакар

9 января 2025 года

5-й этап

Мотоциклы

1. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:53.00

2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +0.47

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хиро») +1.31...

12. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») +11.52

Положение после этапа 5

1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 30:20.25

2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +6.52

3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +17.38

Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл 4-й этап, Аль-Аттия выбыл из группы лидеров, Сандерс и Мацик победили в своих классах

Расписание этапов «Дакара-2025»

Опубликовал: Михаил Ширяев
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Хонда Дакар
Адриен ван Беверен
КТМ
ралли-рейды
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