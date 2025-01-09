Дакар-2025. Лусиано Бенавидес выиграл 5-й этап в классе мотоциклов после штрафа ван Беверена
9 января в Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда «Дакар-2025».
Адриен ван Беверен изначально показал лучшее время в зачете мотоциклов, но затем получил штраф и пропустил на первое место Лусиано Бенавидеса, Даниэль Сандерс сохранил лидерство в гонке.
9 января 2025 года
5-й этап
Мотоциклы
1. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «КТМ») – 4:53.00
2. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +0.47
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хиро») +1.31...
12. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») +11.52
Положение после этапа 5
1. Даниэль Сандерс (Австрия, «КТМ») – 30:20.25
2. Тоша Шарейна (Испания, «Хонда») +6.52
3. Росс Бранч (Ботсвана, «Хиро») +17.38
Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл 4-й этап, Аль-Аттия выбыл из группы лидеров, Сандерс и Мацик победили в своих классах
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