Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» назначила нового исполнительного директора

Дерек Чанг занял должность президента и исполнительного директора «Либерти Медиа» – компании, владеющей «Формулой-1».

Президент и исполнительный директор чемпионата Стефано Доменикали будет отчитываться перед исполнительным комитетом «Либерти Медиа» – Чангом, экс-руководителем «Ф-1» Чейзом Кэри и Добом Беннеттом.

Ранее исполнительным директором «Либерти Медиа» был Грэг Маффей, об уходе которого из компании объявили в ноябре прошлого года.

У Чанга богатый опыт работы в спортивном бизнесе и сфере развлечений. В частности, в 2018-2020 годах Дерек был исполнительным директором НБА в Китае.

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