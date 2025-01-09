Йос Ферстаппен: «Макс был крайне хорош в 2023-м, но в 2024-м пришлось тяжелее. Каждое чемпионство особенное и ценное»
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал, что думает о чемпионствах своего сына, лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
– В 2024 году Макс стал чемпионом в четвертый раз подряд. Это лучший Макс Ферстаппен, какого видела «Формула-1»?
– Он также был крайне хорош в 2023-м. Но, конечно, в 2024-м пришлось тяжелее, потому что машина была не лучшей на решетке, и постоянно приходилось пилотировать на пределе. И не ошибаться. У него получилось невероятно здорово.
Он всегда выдавал 100 процентов, но это стало более заметно [в 2024-м]. Люди видели, что Макс играет решающую роль, если сравнивать с другими пилотами.
– Получается, четвертый титул – лучший?
– Каждое чемпионство особенное и ценное. Первый титул всегда лучший. Абу-Даби-2021 – весьма особенная гонка. Когда выигрываешь титул, можно сказать, на последнем круге, такое не забывается. Тото Вольффу и Льюису Хэмилтону это не понравится.
Но, помню, сразу же после гонки мы сидели с ним в боксах и пересматривали его карьеру в быстрой перемотке. Необычайно приятный и эмоциональный момент для нас обоих.
Если говорить о сезоне[-2024], гонка под проливным дождем в Сан-Паулу, естественно, выделяется. Пришлось стартовать из хвоста в крайне сложных условиях. Было легко ошибиться, но Макс просто пилотировал так, словно дождя не было. Особенное выступление.
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