Йос Ферстаппен: «Макс был крайне хорош в 2023-м, но в 2024-м пришлось тяжелее. Каждое чемпионство особенное и ценное»

Йос Ферстаппен сравнил разные титулы Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал, что думает о чемпионствах своего сына, лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

– В 2024 году Макс стал чемпионом в четвертый раз подряд. Это лучший Макс Ферстаппен, какого видела «Формула-1»?

– Он также был крайне хорош в 2023-м. Но, конечно, в 2024-м пришлось тяжелее, потому что машина была не лучшей на решетке, и постоянно приходилось пилотировать на пределе. И не ошибаться. У него получилось невероятно здорово.

Он всегда выдавал 100 процентов, но это стало более заметно [в 2024-м]. Люди видели, что Макс играет решающую роль, если сравнивать с другими пилотами.

– Получается, четвертый титул – лучший?

– Каждое чемпионство особенное и ценное. Первый титул всегда лучший. Абу-Даби-2021 – весьма особенная гонка. Когда выигрываешь титул, можно сказать, на последнем круге, такое не забывается. Тото Вольффу и Льюису Хэмилтону это не понравится.

Но, помню, сразу же после гонки мы сидели с ним в боксах и пересматривали его карьеру в быстрой перемотке. Необычайно приятный и эмоциональный момент для нас обоих.

Если говорить о сезоне[-2024], гонка под проливным дождем в Сан-Паулу, естественно, выделяется. Пришлось стартовать из хвоста в крайне сложных условиях. Было легко ошибиться, но Макс просто пилотировал так, словно дождя не было. Особенное выступление.

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