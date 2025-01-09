  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Йос Ферстаппен: «Макс был крайне хорош в 2023-м, но в 2024-м пришлось тяжелее. Каждое чемпионство особенное и ценное»
0

Йос Ферстаппен: «Макс был крайне хорош в 2023-м, но в 2024-м пришлось тяжелее. Каждое чемпионство особенное и ценное»

Йос Ферстаппен сравнил разные титулы Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен рассказал, что думает о чемпионствах своего сына, лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

– В 2024 году Макс стал чемпионом в четвертый раз подряд. Это лучший Макс Ферстаппен, какого видела «Формула-1»?

– Он также был крайне хорош в 2023-м. Но, конечно, в 2024-м пришлось тяжелее, потому что машина была не лучшей на решетке, и постоянно приходилось пилотировать на пределе. И не ошибаться. У него получилось невероятно здорово.

Он всегда выдавал 100 процентов, но это стало более заметно [в 2024-м]. Люди видели, что Макс играет решающую роль, если сравнивать с другими пилотами.

– Получается, четвертый титул – лучший?

– Каждое чемпионство особенное и ценное. Первый титул всегда лучший. Абу-Даби-2021 – весьма особенная гонка. Когда выигрываешь титул, можно сказать, на последнем круге, такое не забывается. Тото Вольффу и Льюису Хэмилтону это не понравится.

Но, помню, сразу же после гонки мы сидели с ним в боксах и пересматривали его карьеру в быстрой перемотке. Необычайно приятный и эмоциональный момент для нас обоих.

Если говорить о сезоне[-2024], гонка под проливным дождем в Сан-Паулу, естественно, выделяется. Пришлось стартовать из хвоста в крайне сложных условиях. Было легко ошибиться, но Макс просто пилотировал так, словно дождя не было. Особенное выступление.

Йос Ферстаппен: «Есть сомнения по поводу титула в 2025-м. Будущее Макса? Возможно все»

Йос Ферстаппен: «У Макса и Шумахера много общего: бескомпромиссные на трассе, но добрые, чуткие и заботливые в частной жизни»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
logoМакс Ферстаппен
logoТото Вольфф
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
Гран-при Бразилии
logoЙос Ферстаппен
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хиракава стал резервным гонщиком «Альпин». Чемпион «Ле-Мана»-2022 проведет практику в Японии
145 минут назад
Колапинто будет работать в «Альпин», Дуэн начнет сезон-2025 (The Race)
756 минут назад
Йос Ферстаппен: «У Макса и Шумахера много общего: бескомпромиссные на трассе, но добрые, чуткие и заботливые в частной жизни»
26вчера, 17:01
Дакар-2025. Аль-Раджи выиграл 4-й этап, Аль-Аттия выбыл из группы лидеров, Сандерс и Мацик победили в своих классах
вчера, 16:21
Дакар-2025. Леб окончательно сошел: «Тяжело принять решение стюардов, «Дачиа» привела доказательства, что каркас безопасности надежен»
вчера, 15:19
Йос Ферстаппен: «Я не оставлял Макса на заправке, просто не разговаривал неделю. Это не было слишком сурово, если послушать его»
3вчера, 15:04
Йос Ферстаппен: «Есть сомнения по поводу титула в 2025-м. Будущее Макса? Возможно все»
10вчера, 14:24
Колапинто близок к сделке с «Альпин», отец пилота намекнул на возвращение в «Ф-1» (Olé)
20вчера, 13:13
Рендеры базовой версии болида-2026 «Ф-1» от AutoRacer
7вчера, 12:11Фото
Расписание этапов «Дакара-2025»
3вчера, 11:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем