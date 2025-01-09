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Колапинто будет работать в «Альпин», Дуэн начнет сезон-2025 (The Race)

Колапинто перейдет в «Альпин», но место Дуэна пока в безопасности.

Издание The Race подтвердило информацию о том, что резервный пилот «Уильямса» Франко Колапинто присоединится к «Альпин».

В то же время аргентинец не станет основным гонщиком команды сразу же – сезон-2025 в паре с Пьером Гасли начнет Джек Дуэн. О сделке между Франко и «Альпин» должны объявить в ближайшие дни.

Издание напомнило, что исполнительный директор «Альпин» Флавио Бриаторе не исключил смену состава по ходу сезона-2025. Присутствие Колапинто должно повысить давление на Дуэна.

Однако замена Джека на Франко через несколько гонок не представляется журналистам неизбежной. Если результаты австралийца будут соответствовать определенным критериям, «Альпин» предположительно не сможет с ним расстаться.

Прописанная в контракте возможность увольнения через шесть гонок, о чем ранее сообщали в прессе, представляется The Race «агрессивной версией» опций разрыва, типичных для соглашений в «Формуле-1». Активировать ее не удастся, если Джек будет показывать успехи:

«Если он будет выступать на требуемом со стороны «Альпин» уровне или лучше, у команды не будет необходимости и, вероятно, даже способа заменить его на Колапинто».

Колапинто близок к сделке с «Альпин», отец пилота намекнул на возвращение в «Ф-1» (Olé)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoФранко Колапинто
logoДжек Дуэн
logoУильямс
logoФлавио Бриаторе
logoПьер Гасли
logoФормула-1
возможные переходы
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