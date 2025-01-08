Колапинто близок к сделке с «Альпин», отец пилота намекнул на возвращение в «Ф-1» (Olé)

Колапинто и «Альпин» должны объявить о соглашении в ближайшее время.

Бывший пилот «Формулы-1» Франко Колапинто может вернуться на решетку уже в 2025 году.

Гонщик, выступавший за «Уильямс » во второй половине сезона-2024, близок к сделке с «Альпин», сообщает издание Olé.

За французскую команду должны выступать Пьер Гасли и новичок «Ф-1» Джек Дуэн . Предполагается, что контракт Дуэна рассчитан не на весь сезон, а на шесть этапов. По версии аргентинского СМИ, соглашение с австралийцем может быть разорвано, как это случилось с контрактом Серхио Переса и «Ред Булл». Ранее исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе не исключил, что состав может поменяться в 2025 году.

Издание ожидает официальное объявление уже на этой неделе и допускает, что Колапинто будет выступать за «Альпин» с Гран-при Австралии, первой гонки сезона-2025.

Анибаль Колапинто, отец Франко, намекнул на возвращение сына в «Ф-1», выложив фото с друзьями. «Есть некоторые из нас, которые уже все знают… «Ф-1»-2025», – гласила подпись. Позже пост был удален.

Колапинто может заменить Дуэна в «Альпин» по ходу сезона-2025 (BolaVit)

Флавио Бриаторе: «Если у «Альпин» появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем»