Колапинто близок к сделке с «Альпин», отец пилота намекнул на возвращение в «Ф-1» (Olé)
Бывший пилот «Формулы-1» Франко Колапинто может вернуться на решетку уже в 2025 году.
Гонщик, выступавший за «Уильямс» во второй половине сезона-2024, близок к сделке с «Альпин», сообщает издание Olé.
За французскую команду должны выступать Пьер Гасли и новичок «Ф-1» Джек Дуэн. Предполагается, что контракт Дуэна рассчитан не на весь сезон, а на шесть этапов. По версии аргентинского СМИ, соглашение с австралийцем может быть разорвано, как это случилось с контрактом Серхио Переса и «Ред Булл». Ранее исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе не исключил, что состав может поменяться в 2025 году.
Издание ожидает официальное объявление уже на этой неделе и допускает, что Колапинто будет выступать за «Альпин» с Гран-при Австралии, первой гонки сезона-2025.
Анибаль Колапинто, отец Франко, намекнул на возвращение сына в «Ф-1», выложив фото с друзьями. «Есть некоторые из нас, которые уже все знают… «Ф-1»-2025», – гласила подпись. Позже пост был удален.
Колапинто может заменить Дуэна в «Альпин» по ходу сезона-2025 (BolaVit)
Флавио Бриаторе: «Если у «Альпин» появится возможность пригласить Колапинто в 2026 году, мы ее обдумаем»
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