Дакар-2025. Леб окончательно сошел: «Тяжело принять решение стюардов, «Дачиа» привела доказательства, что каркас безопасности надежен»
«Дачиа» пыталась оспорить исключение Себастьяна Леба из ралли-рейда «Дакар-2025», однако апелляция команды оказалась безуспешной.
Француз попал в аварию на третьем этапе и повредил каркас безопасности. Команда настаивала, что поврежденный элемент не ставит под угрозу безопасность экипажа.
Тем не менее Леб полетит домой из аэропорта Джидды в среду.
Девятикратный чемпион мира по ралли, не побеждавший на «Дакаре», рассказал о своих эмоциях:
«Очень печально, что приходится отправляться в Джидду, а не сражаться в машине. Мы были в часе с четвертью от лидеров, ничего еще не было потеряно.
Тяжело принять решение стюардов. Это разочаровывает и расстраивает, потому что, на мой взгляд, нет весомых аргументов. Безопасность очень важна, я это понимаю, но черта, которую они провели, не кажется уместной для нашей дисциплины – мы соревнуемся в экстремальных условиях.
Наша команда привела доказательства, что каркас безопасности по-прежнему надежен, и я полностью ей доверяю. Даже визуально было видно, что безопасности ничто не угрожает, так что да, это трудно принять».
Леб сошел с дистанции «Дакара-2025» после аварии
Команда Леба подала апелляцию на исключение гонщика из «Дакара-2025»
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