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Дакар-2025. Леб окончательно сошел: «Тяжело принять решение стюардов, «Дачиа» привела доказательства, что каркас безопасности надежен»

Леб поделился эмоциями после схода на «Дакаре».

«Дачиа» пыталась оспорить исключение Себастьяна Леба из ралли-рейда «Дакар-2025», однако апелляция команды оказалась безуспешной.

Француз попал в аварию на третьем этапе и повредил каркас безопасности. Команда настаивала, что поврежденный элемент не ставит под угрозу безопасность экипажа.

Тем не менее Леб полетит домой из аэропорта Джидды в среду.

Девятикратный чемпион мира по ралли, не побеждавший на «Дакаре», рассказал о своих эмоциях:

«Очень печально, что приходится отправляться в Джидду, а не сражаться в машине. Мы были в часе с четвертью от лидеров, ничего еще не было потеряно.

Тяжело принять решение стюардов. Это разочаровывает и расстраивает, потому что, на мой взгляд, нет весомых аргументов. Безопасность очень важна, я это понимаю, но черта, которую они провели, не кажется уместной для нашей дисциплины – мы соревнуемся в экстремальных условиях.

Наша команда привела доказательства, что каркас безопасности по-прежнему надежен, и я полностью ей доверяю. Даже визуально было видно, что безопасности ничто не угрожает, так что да, это трудно принять».

Леб сошел с дистанции «Дакара-2025» после аварии

Команда Леба подала апелляцию на исключение гонщика из «Дакара-2025»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
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