Команда Леба подала апелляцию на исключение гонщика из «Дакара-2025»
«Дачиа», за которую выступает Себастьян Леб, оспаривает решение исключить гонщика из ралли-рейда «Дакар-2025».
Француз попал в серьезную аварию на третьем этапе. После финиша были обнаружены повреждения каркаса безопасности, которые, согласно правилам ФИА, не позволяли продолжить заезд.
По мнению команды, поврежденная секция не является неотъемлемой частью каркаса и не влияет на безопасность автомобиля. «Дачиа» выразила свое разочарование решением ФИА и подала апелляцию.
Если стюарды согласятся с командой, Леб продолжит гонку, но, скорее всего, не будет сражаться за высокие позиции. После трех этапов Себастьян проигрывает лидерам более часа.
Леб сошел с дистанции «Дакара-2025» после аварии
Дакар-2025. Вариава выиграл 3-й этап, Аль-Аттия догоняет Латегана, Сантолино и Лопрайс победил в своих классах
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