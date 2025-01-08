Команда Леба подала апелляцию на исключение гонщика из «Дакара-2025»

У Леба есть шанс продолжить выступление на «Дакаре» после схода.

«Дачиа», за которую выступает Себастьян Леб , оспаривает решение исключить гонщика из ралли-рейда «Дакар-2025».

Француз попал в серьезную аварию на третьем этапе. После финиша были обнаружены повреждения каркаса безопасности, которые, согласно правилам ФИА , не позволяли продолжить заезд.

По мнению команды, поврежденная секция не является неотъемлемой частью каркаса и не влияет на безопасность автомобиля. «Дачиа» выразила свое разочарование решением ФИА и подала апелляцию.

Если стюарды согласятся с командой, Леб продолжит гонку, но, скорее всего, не будет сражаться за высокие позиции. После трех этапов Себастьян проигрывает лидерам более часа.

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