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Макс Ферстаппен о свадьбе с Келли Пике: «Наверное, это случится в ближайшее время»

Ферстаппен допустил, что женится в обозримом будущем.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о создании семьи с Келли Пике.

– Год назад мы говорили о возможной свадьбе с Келли. Что-то поменялось? Ваша подруга беременна.

– Пока нет, но, наверное, это случится в ближайшее время.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРед Булл
Келли Пике
светская хроника
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