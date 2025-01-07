Макс Ферстаппен о свадьбе с Келли Пике: «Наверное, это случится в ближайшее время»

Ферстаппен допустил, что женится в обозримом будущем.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил на вопрос о создании семьи с Келли Пике .

– Год назад мы говорили о возможной свадьбе с Келли. Что-то поменялось? Ваша подруга беременна.

– Пока нет, но, наверное, это случится в ближайшее время.

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