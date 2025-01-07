Макс Ферстаппен о свадьбе с Келли Пике: «Наверное, это случится в ближайшее время»
Ферстаппен допустил, что женится в обозримом будущем.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о создании семьи с Келли Пике.
– Год назад мы говорили о возможной свадьбе с Келли. Что-то поменялось? Ваша подруга беременна.
– Пока нет, но, наверное, это случится в ближайшее время.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Blick
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