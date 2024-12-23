Гельмут Марко: «У ребенка Ферстаппена потенциал в плане генов – неважно, будет мальчик или девочка»

Марко порассуждал о скорости будущего ребенка Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мыслями о возможном пятом титуле Макса Ферстаппена и предстоящем отцовстве нидерландца.

– Впереди праздники. Какое у вас рождественское пожелание на следующий год?

– Выиграть пятый титул с Максом. Пока мы побеждали по четыре раза с Себастьяном Феттелем и Максом, так что, похоже, пятое чемпионство будет особенно трудным. Мы также хотим выступать в гонках со свойственной «Ред Булл» эффективностью и легкостью.

– Макс Ферстаппен заранее получил подарок в виде беременности своей подруги Келли Пике. Вы уже присматриваетесь к будущему юниору «Ред Булл»?

– Это немного притянуто за уши (смеется). Но некоторый потенциал в плане генов точно есть, если дед – трехкратный чемпион мира [Нельсон Пике ], а отец – четырехкратный чемпион мира.

Но мы даже не знаем, будет мальчик или девочка, что в конечном счете неважно. Быстрые девушки тоже нужны.

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Ферстаппен – 1-й пилот с чемпионства Пике в 1983-м, выигравший титул в 3-й команде сезона