Нико Хюлькенберг о «медленном» Хэмилтоне: «Льюис сказал это в момент слабости, он все еще выступает отлично»

Хюлькенберг вступился за Хэмилтона, который раскритиковал себя.

Гонщик «Заубера » Нико Хюлькенберг рассказал, как относится к словам пилота «Феррари » Льюиса Хэмилтона .

Семикратный чемпион «Формулы-1», выступавший за «Мерседес » в 2024 году, после неудачной квалификации к спринту на Гран-при Катара заявил, что он «просто медленный» и «точно не быстрый».

«Это просто неудачный момент, момент слабости, откровенно говоря. Он был разочарован после плохой квалификации, но, разумеется, я не знаю деталей. В то же время он соревновался с Джорджем [Расселлом], который уже является очень быстрым и всесторонне развитым гонщиком.

Он выдавал очень сильные выступления, набрал ход, и тебя как пилота это может задеть, раздражать, даже если ты настолько опытный. Мы все хотим бороться с напарниками, опережать их. И в Лас-Вегасе было видно, насколько хорош Льюис – он прорвался с десятого места, его никогда нельзя сбрасывать со счетов.

Он все еще выступает отлично», – поделился мыслями Нико.

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