Нико Хюлькенберг о «медленном» Хэмилтоне: «Льюис сказал это в момент слабости, он все еще выступает отлично»
Гонщик «Заубера» Нико Хюлькенберг рассказал, как относится к словам пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
Семикратный чемпион «Формулы-1», выступавший за «Мерседес» в 2024 году, после неудачной квалификации к спринту на Гран-при Катара заявил, что он «просто медленный» и «точно не быстрый».
«Это просто неудачный момент, момент слабости, откровенно говоря. Он был разочарован после плохой квалификации, но, разумеется, я не знаю деталей. В то же время он соревновался с Джорджем [Расселлом], который уже является очень быстрым и всесторонне развитым гонщиком.
Он выдавал очень сильные выступления, набрал ход, и тебя как пилота это может задеть, раздражать, даже если ты настолько опытный. Мы все хотим бороться с напарниками, опережать их. И в Лас-Вегасе было видно, насколько хорош Льюис – он прорвался с десятого места, его никогда нельзя сбрасывать со счетов.
Он все еще выступает отлично», – поделился мыслями Нико.
«Я просто медленный». Льюис Хэмилтон о 7-м месте в квалификации к спринту
Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий