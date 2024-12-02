Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»

Вольфф назвал чушью теории о проблемах Хэмилтона.

Исполнительный директор «Мерседеса» высказался о ситуации, которая сложилась в команде. В последних гонках Льюис Хэмилтон стал все сильнее проигрывать своему напарнику Джорджу Расселлу, при этом открыто рассказывая в прессе о проблемах в работе болида.

В соцсетях сразу появились теории о том, что «Мерседес » специально не предоставляет Хэмилтону все возможности, поскольку тот заканчивает свою карьеру в немецкой команде и со следующего сезона будет выступать за «Феррари».

«Я никогда не читаю подобных комментариев. Просто слышу о том, что подобная чушь периодически появляется в соцсетях. Мы можем долго спорить о токсичной среде соцсетей, но я всегда говорил, что проблема в том, что люди прячутся за экраном своего телефона или компьютера, открывают разные аккаунты, а потом начинают писать все эти комментарии.

Мне интересно, что это вообще за люди, у которых так много времени на то, чтобы писать все эти комментарии? Мы любим наших болельщиков, они вносят свой вклад в развитие нашей команды, а те, кто считает необходимым придумывать какие-то безумные теории заговора меня не интересуют.

Просто в мире есть идиоты, которые ничего в этом не понимают. Которые, вероятно, никогда в жизни не находились хотя бы в метре от гоночной машины, а может и обычной машины. И этим людям я хочу сказать следующее: «Никто не читает то, что вы пишете».

Лет десять назад был случай, когда я сильно расстроился из-за одного комментария. Мы вместе со Сьюзи просто шли по улице, а навстречу нам двигалась одна не очень приличная особа. И она заявила мне: «Вы могли бы учесть мнение этого человека». На что я ответил: «Нет, с чего бы мне это делать?» На что получил ответ: «Ну, ведь этот человек написал комментарий и высказал свое мнение».

То есть вы прячетесь за экраном телефона, сидите где-то в горах и вам хочется написать комментарий? Просто замечательно. Но все эти люди пишут все эти комментарии лишь для себя и еще нескольких сумасшедших, которые все хотят друг с другом пообщаться», – рассказал Вольфф .

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