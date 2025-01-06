Нико Росберг: «Ферстаппен иногда поступает неправильно – может, Норрису нужно продвигать ужесточение правил борьбы»

Росберг предложил Норрису бороться с Ферстаппеном политически.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг сообщил, что думает о сражениях пилота «Макларена » Ландо Норриса с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном и агрессивном подходе нидерландца.

«Трудно быть друзьями в такой ситуации. Особенно когда твой соперник – пилот вроде Макса Ферстаппена , который мастерски использует серые зоны. Он выходит за пределы, но чуть-чуть. Мы видели пару штрафов, потому что он всегда ходит по грани.

И он так яростно сражается колесо в колесо – думаю, справедливо сказать, что Ландо проигрывал ему фактически всякий раз.

Вот где Ландо надо найти свой путь, будь то ужесточение регламента политически, ужесточение правил борьбы колесо в колесо, потому что иногда Макс поступает неправильно. В данный момент регламент позволяет ему просто нырять, а соперник должен убираться с дороги. Пока Макс остается в пределах трассы, все хорошо, но это перебор. Может, Ландо нужно продвигать такие вещи немного, просто чтобы ужесточить правила.

Ему нужно проанализировать каждое сражение колесо в колесо с Максом Ферстаппеном за последние три года, каждое. Команде необходимо подготовить видео, а он должен их изучить, чтобы понять, как лучше действовать тактически в борьбе с Максом», – заявил Нико в подкасте Sky F1.

Макс Ферстаппен о Брауне: «Забавно – критика от человека, который сам провалился в гонках»

Гидо ван дер Гарде: «## ### правила папайи. «Макларен» потерял столько очков»