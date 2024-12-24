Гидо ван дер Гарде: «## ### правила папайи. «Макларен» потерял столько очков»

Нидерландские гонщики обматерили командные договоренности в «Макларене».

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде и эксперт Том Коронель обсудили так называемые «правила папайи», регулировавшие борьбу напарников по «Макларену » Ландо Норриса и Оскара Пиастри .

«Когда ты так близок к чемпионству в зачете пилотов – а такого не было многие годы – просто прими решение. Скажи, что гонщик является первым номером, поскольку он ближе к Ферстаппену . Команда упустила столько очков в этом году. Просто бессмыслица», – заявил ван дер Гарде.

«Правила папайи – да пошел ты! Если что-то меня и раздражало, так это правила папайи. Еще и придумали такую маркетинговую фразу… Разберитесь с этим дерьмом. Просто разберитесь со своим дерьмом», – отреагировал Коронель.

Гидо добавил:

«Правила папайи? ## ### эти правила, чувак. Речь о чемпионстве».

Зак Браун о «правилах папайи»: «Оставлять место, не касаться друг друга. Когда есть два первых номера, жесткая борьба происходит»

Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри воспользовался «правилами папайи», поскольку Норрис уязвим из-за борьбы за титул»