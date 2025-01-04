Зак Браун: «Сводило с ума, когда в команде говорили о «большой тройке» без «Макларена». Я отвечал: «Это четверка, мы одни из них»

Браун рассказал, как изменился настрой «Макларена» благодаря победам.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что на фоне неудач команда не верила в борьбу с лидерами.

«Когда я начинал работу в «Макларене», помню, меня сводило с ума, что в команде говорили: «Да, большая тройка», «Топ-3». Мы туда не входили.

Я отвечал: «Мы «Макларен», сейчас у нас не все хорошо, но это четверка. Мы одни из них. Мы просто выступаем ниже своего уровня».

Сейчас все мужчины и женщины в «Макларене», которые так здорово себя проявили, говорят «другие три топ-команды» о соперниках. Здорово, что «Макларен» показывает себя каждый уик-энд, и люди следят, где мы в протоколах. Так и должно быть.

Разумеется, у всех команд случаются взлеты и падения – у «Макларена», «Феррари», «Ред Булл », «Мерседеса», но классно, что мы вернулись благодаря всем сотрудникам «Макларена», – объяснил Зак Sky Sports.

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