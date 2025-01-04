  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Зак Браун: «Сводило с ума, когда в команде говорили о «большой тройке» без «Макларена». Я отвечал: «Это четверка, мы одни из них»
0

Зак Браун: «Сводило с ума, когда в команде говорили о «большой тройке» без «Макларена». Я отвечал: «Это четверка, мы одни из них»

Браун рассказал, как изменился настрой «Макларена» благодаря победам.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сообщил, что на фоне неудач команда не верила в борьбу с лидерами.

«Когда я начинал работу в «Макларене», помню, меня сводило с ума, что в команде говорили: «Да, большая тройка», «Топ-3». Мы туда не входили.

Я отвечал: «Мы «Макларен», сейчас у нас не все хорошо, но это четверка. Мы одни из них. Мы просто выступаем ниже своего уровня».

Сейчас все мужчины и женщины в «Макларене», которые так здорово себя проявили, говорят «другие три топ-команды» о соперниках. Здорово, что «Макларен» показывает себя каждый уик-энд, и люди следят, где мы в протоколах. Так и должно быть.

Разумеется, у всех команд случаются взлеты и падения – у «Макларена», «Феррари», «Ред Булл», «Мерседеса», но классно, что мы вернулись благодаря всем сотрудникам «Макларена», – объяснил Зак Sky Sports.

У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я

«Макларен» защитит титул, «Феррари» станет 4-й и другие прогнозы Гэри Андерсона на сезон-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoЗак Браун
logoМакларен
logoРед Булл
logoМерседес
logoФеррари
logoФормула-1
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дакар-2025. Кинтеро выиграл 1-й этап, Сандерс и ван ден Бринк – лучшие в своих классах
1сегодня, 15:08
Макс Ферстаппен о спорных маневрах: «Порой это необходимо. Я сделаю все ради победы, ненавижу проигрывать»
11сегодня, 14:46
Гельмут Марко: «Антонелли – риск, но «Ред Булл» тоже рискнул с Ферстаппеном»
27сегодня, 13:39
Хэмилтон проведет тесты «Феррари» во Фьорано и Барселоне в конце января (It.motorsport)
11сегодня, 12:53
Макс Ферстаппен: «Не чувствую, что у меня есть какие-либо слабые места»
7сегодня, 11:45
«Макларен» защитит титул, «Феррари» станет 4-й и другие прогнозы Гэри Андерсона на сезон-2025
10сегодня, 10:38
Гоночным инженером Хэмилтона станет Адами, работавший с Феттелем и Сайнсом в «Феррари» (GdS)
7сегодня, 09:46
Себастьян Леб: «Победа на «Дакаре» – не одержимость, но главная цель сезона»
сегодня, 09:21
«Макларен» стал единственным владельцем команды «Индикара» «Эрроу Макларен»
сегодня, 08:33
Расписание этапов «Дакара-2025»
3сегодня, 08:00Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября 2024, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября 2024, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября 2024, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября 2024, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября 2024, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября 2024, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября 2024, 08:00
Рекомендуем