«Макларен» стал единственным владельцем команды «Индикара» «Эрроу Макларен»

«Макларен» объявил о приобретении 100 процентов акций команды «Индикара ».

В 2019 году компания стала совладельцем коллектива «Шмидт-Петерсон Моторспортс », который был переименован в «Эрроу Макларен ШП» (позже «Эрроу Макларен»), а затем довела долю до 75 процентов.

До последнего времени Сэм Шмидт и Рик Петерсон оставались миноритарными владельцами команды.

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