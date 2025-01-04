«Макларен» стал единственным владельцем команды «Индикара» «Эрроу Макларен»
«Макларен» объявил о приобретении 100 процентов акций команды «Индикара».
В 2019 году компания стала совладельцем коллектива «Шмидт-Петерсон Моторспортс», который был переименован в «Эрроу Макларен ШП» (позже «Эрроу Макларен»), а затем довела долю до 75 процентов.
До последнего времени Сэм Шмидт и Рик Петерсон оставались миноритарными владельцами команды.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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