Босс «Рейсинг Буллз»: «Феррари» и «Хаас» сотрудничают плотнее, чем «Ред Булл» и мы»

Во второй команде «Ред Булл» рассказали о связи с главным коллективом в «Ф-1».

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз » Петер Байер поделился мыслями о законности взаимодействия с «Ред Булл».

«Наш спорт развивается, теперь есть потолок расходов, который должен был – и по большей части так и происходит – обеспечить равные условия в спортивном, финансовом и во всех других смыслах.

Ни один другой крупный вид спорта, насколько я знаю, не позволяет соперничать между собой двум командами с одним владельцем. Так что наступила эра финансового регламента, и наш спорт старается, чтобы были десять независимых команд со спортивной, политической и технической точек зрения», – заявил Байер.

Менеджер, ранее работавший в ФИА, сообщил, что его не беспокоят вопросы к бизнес-модели «Рейсинг Буллз» – коллектив переместил свою британскую базу в Милтон-Кейнс, где располагается «Ред Булл »:

«Откровенно говоря, они меня не раздражают, потому что я провел время в ФИА и знаю, как сотрудничают другие команды. Я уже говорил на днях и могу повторить: я точно знаю, что «Феррари» и «Хаас» сотрудничают плотнее, чем «Ред Булл» и мы.

Я понимаю – соперничество беспощадное, все стараются помешать другим. Но просто сделайте шаг назад, послушайте наших пилотов и инженеров, послушайте отклики. Вы услышите, что у нас другая машина. Это просто не копия, в противном случае мы не оказались бы там, где находимся.

И послушайте Олли Бермэна, который пилотировал «Хаас » и «Феррари ». Когда его спросили, в чем разница между болидами, он ответил: «Цвет!»

Что касается регламента-2026, ничего не меняется, потому что, на мой взгляд, в глубине души все понимают, что не станут быстрее, если купят у кого-то подвеску, коробку передач или что-то еще.

Синергия [между «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»]… Акционеры сказали нам: «Слушайте, ребята, посмотрим, где можно сотрудничать. Это должно быть на 100 процентов легально, не заходите ни в какие серые зоны».

[В 2023-м] «Альфа Таури» использовала собственную подвеску, но, думаю, это было не лучшее вложение. Если мы можем ее купить, надо купить и сосредоточиться на других вещах – на днище, к примеру.

Если говорить о маркетинговом сотрудничестве – скажем, Visa присутствует на обоих болидах. Так что это дает преимущество на рынке и позволяет экономить за счет масштаба».

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