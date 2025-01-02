Кристиан Хорнер: «Вариант с Сайнсом в «Ред Булл» остается открытым в будущем»

Хорнер допустил приглашение Сайнса в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал отказ от Карлоса Сайнса и высказался о том, возможен ли переход пилота «Уильямса » в дальнейшем.

«Карлос – отличный гонщик, и вариант с ним остается открытым в будущем. Его рассматривали, и во многих отношениях можно сказать, что в подписании Карлоса была серьезная логика, однако мы решили обратиться к внутренним ресурсам и поверить в свою молодежную программу.

Так мы привлечем больше юниоров, поскольку они видят путь в «Формулу-1». Если мы берем человека извне, это посылает неверный сигнал, так как сейчас конкуренция между командами за молодых пилотов очень высокая, даже если речь о 13-14-летних.

Это здоровая ситуация, когда вкладываешься в молодые таланты. Тот, кто присоединяется к программе «Ред Булл», видит четкий путь: если даешь результат, это фактически гарантирует тебе попадание в «Формулу-1». Мы всегда предпочитаем развивать свою юниорскую программу», – подчеркнул босс.

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