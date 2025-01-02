Кристиан Хорнер: «Вариант с Сайнсом в «Ред Булл» остается открытым в будущем»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал отказ от Карлоса Сайнса и высказался о том, возможен ли переход пилота «Уильямса» в дальнейшем.
«Карлос – отличный гонщик, и вариант с ним остается открытым в будущем. Его рассматривали, и во многих отношениях можно сказать, что в подписании Карлоса была серьезная логика, однако мы решили обратиться к внутренним ресурсам и поверить в свою молодежную программу.
Так мы привлечем больше юниоров, поскольку они видят путь в «Формулу-1». Если мы берем человека извне, это посылает неверный сигнал, так как сейчас конкуренция между командами за молодых пилотов очень высокая, даже если речь о 13-14-летних.
Это здоровая ситуация, когда вкладываешься в молодые таланты. Тот, кто присоединяется к программе «Ред Булл», видит четкий путь: если даешь результат, это фактически гарантирует тебе попадание в «Формулу-1». Мы всегда предпочитаем развивать свою юниорскую программу», – подчеркнул босс.
Эдди Джордан: «Ферстаппен давил на Хорнера, чтобы Сайнс не был в «Ред Булл». На Максе часть вины»
Карлос Сайнс – Леклеру: «Потрясающие четыре года в «Феррари», спасибо за прекрасные моменты»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий