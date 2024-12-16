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Эдди Джордан: «Ферстаппен давил на Хорнера, чтобы Сайнс не был в «Ред Булл». На Максе часть вины»

Джордан возложил на Ферстаппена часть ответственности за будущее «Ред Булл».

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан порассуждал о том, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его босс Кристиан Хорнер частично ответственны за туманные перспективы в Кубке конструкторов.

По словам ирландца, Ферстаппен оказал давление, чтобы продолжить выступать в паре с Серхио Пересом, а не с покидающим «Феррари» Карлосом Сайнсом.

«Мне неловко за Чеко, потому что мне нравится этот парень. Он потрясающий человек. Говорите, он сражается за место в команде в следующем году? На мой взгляд, без шансов, но я бы возложил часть вины на команду и часть вины на Макса. Я знаю, что Макс давил на Кристиана. Он не хотел, чтобы в болид сел Карлос Сайнс. Он хотел Чеко в напарниках, потому что понимал, что победит его.

И, справедливости ради, Максу нужно немного задуматься над этим. Кристиану нужно задуматься над этим. Они будут отрицать, но я просто верю, что возникла ситуация, когда проще было оставить Чеко в машине, а не рассмотреть вариант, который был бы лучше для команды в свете борьбы за Кубок конструкторов в следующем году», – отметил Джордан в подкасте Formula For Success.

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Ферстаппен и Леклер возглавили рейтинг The Race по итогам 2024 года, Хэмилтон – 9-й, Перес – 20-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoМакс Ферстаппен
logoКарлос Сайнс
logoСерхио Перес
logoРед Булл
logoЭдди Джордан
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
logoФеррари
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