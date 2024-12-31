Карлос Сайнс – Леклеру: «Потрясающие четыре года в «Феррари», спасибо за прекрасные моменты»
Сайнс поблагодарил Леклера за сотрудничество в «Феррари».
Карлос Сайнс попрощался с Шарлем Леклером и «Феррари» перед переходом в «Уильямс».
«Это были потрясающие четыре года совместных сражений за «Феррари», Шарль. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы разделили.
Желаю тебе только лучшего в следующем году и далее», – написал испанец в последний день 2024 года.
Подарки Сайнсу от «Феррари»: гиперкар, победный болид «Ф-1» и тесты с отцом. Прощание на $15 млн!
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Карлоса Сайнса
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