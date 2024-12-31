  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс – Леклеру: «Потрясающие четыре года в «Феррари», спасибо за прекрасные моменты»
0

Карлос Сайнс – Леклеру: «Потрясающие четыре года в «Феррари», спасибо за прекрасные моменты»

Сайнс поблагодарил Леклера за сотрудничество в «Феррари».

Карлос Сайнс попрощался с Шарлем Леклером и «Феррари» перед переходом в «Уильямс».

«Это были потрясающие четыре года совместных сражений за «Феррари», Шарль. Спасибо за все прекрасные моменты, которые мы разделили.

Желаю тебе только лучшего в следующем году и далее», – написал испанец в последний день 2024 года.

Подарки Сайнсу от «Феррари»: гиперкар, победный болид «Ф-1» и тесты с отцом. Прощание на $15 млн!

В «Ф-1» грандиозно поменялись пары пилотов на 2025-й. Какая команда собрала сильнейшую?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Карлоса Сайнса
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Болид «Феррари»-2025 прошел крэш-тесты ФИА (It.motorsport)
243 минуты назад
Тото Вольфф: «Буду рассказывать внукам, что был частью пути Хэмилтона, все в «Мерседесе» должны ущипнуть себя»
7сегодня, 10:22
Ральф Шумахер: «Боюсь, Хэмилтон будет проигрывать Леклеру несколько десятых в квалификациях, Шарль заточил ножи»
14сегодня, 09:26
Брандл стал офицером Ордена Британской империи
1сегодня, 08:23
Нико Хюлькенберг о сходстве с Ферстаппеном: «Макс дает результат вне зависимости от поколения болидов и условий»
10вчера, 17:23
Марк Хьюз: «Лоусон выглядит более опытным, чем на самом деле, никого не боится. Достаточно ли он быстрый для «Ред Булл»? Большой вопрос»
4вчера, 16:39
Гельмут Марко: «Работа над «Ред Булл»-2025 фактически завершена. Задачей было расширение рабочего окна»
5вчера, 14:56
Руководитель «Астон Мартин»: «Нравится сравнение Ньюи с Йодой. Новый симулятор как из «Звездных войн»
12вчера, 14:04
Йос Ферстаппен: «Макс в лучшей форме – без понятия, можно ли прибавить еще»
2вчера, 13:19
«КТМ» намерена покинуть MotoGP в 2026 году (Der Standard)
4вчера, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем