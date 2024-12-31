«Мерседес» в последний день Хэмилтона в команде: «После 84 побед и шести титулов вместе осталось сказать: «Данке, Льюис»
Хэмилтон официально прекращает работу в «Мерседесе».
31 декабря истекает контракт семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом». Завтра Хэмилтон станет пилотом «Феррари».
Немецкая команда, за которую британец выступал с 2013 года, посвятила гонщику прощальный пост.
«После 246 гонок, 84 побед, 78 поулов, 153 подиумов, восьми Кубков конструкторов и шести титулов в зачете пилотов вместе…
Осталось лишь сказать: «Данке, Льюис».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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