Тото Вольфф: «Буду рассказывать внукам, что был частью пути Хэмилтона, все в «Мерседесе» должны ущипнуть себя»
«Мерседес» опубликовал фрагмент прощального собрания на базе с участием Льюиса Хэмилтона, переходящего в «Феррари», и исполнительного директора Тото Вольффа.
«Имя Льюиса Хэмилтона на долгое время останется именем величайшего. Я буду рассказывать внукам, что горжусь этим, потому что был частью пути Льюиса Хэмилтона. Все мы можем гордиться этим – неважно, работали ли вы вместе месяц или 12 лет, как я.
Думаю, Ники [Лауда] снял бы свою кепку, потому что тоже прошел этот путь с тобой. Мы все должны ущипнуть себя – мы действительно были частью твоего пути с «Мерседесом», – заявил Тото.
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