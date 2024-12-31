Тото Вольфф: «Буду рассказывать внукам, что был частью пути Хэмилтона, все в «Мерседесе» должны ущипнуть себя»

Вольфф трогательно попрощался с Хэмилтоном.

«Мерседес» опубликовал фрагмент прощального собрания на базе с участием Льюиса Хэмилтона, переходящего в «Феррари», и исполнительного директора Тото Вольффа .

«Имя Льюиса Хэмилтона на долгое время останется именем величайшего. Я буду рассказывать внукам, что горжусь этим, потому что был частью пути Льюиса Хэмилтона. Все мы можем гордиться этим – неважно, работали ли вы вместе месяц или 12 лет, как я.

Думаю, Ники [Лауда] снял бы свою кепку, потому что тоже прошел этот путь с тобой. Мы все должны ущипнуть себя – мы действительно были частью твоего пути с «Мерседесом», – заявил Тото.

Эра Хэмилтона в «Мерседесе»: 12 лет рекордов, битвы с Ферстаппеном и боль перед уходом в «Феррари»

«Ф-1» в 2024-м – бесконечный триллер! Трансферы суперзвезд, скандалы, внезапные прорывы