Марк Хьюз: «Лоусон выглядит более опытным, чем на самом деле, никого не боится. Достаточно ли он быстрый для «Ред Булл»? Большой вопрос»

Хьюз считает, что Лоусон гоняется как опытный пилот.

Обозреватель The Race Марк Хьюз поделился мнением о том, что «Ред Булл» выбрал Лиама Лоусона новым напарником Макса Ферстаппена .

«Что больше всего впечатляет в двух частичных сезонах Лоусона, так это то, то он сразу же был уверенным в себе, энергичным. Он выглядит более опытным гонщиком, чем на самом деле.

Он никого не боится в сражениях колесо в колесо, проявляет жесткий подход, который сослужит ему добрую службу. Если сравнивать с Цунодой , он с самого начала был быстрее Даниэля Риккардо – в этом смысле замена была удачной.

Но достаточно ли он быстрый для «Ред Булл»? Это большой вопрос.

Каждый из напарников Ферстаппена со времен пикового Риккардо в 2018-м оказывался в затруднительном положении: нужно было не сражаться с Максом, но быть достаточно быстрым, чтобы отбирать очки в чемпионате у других быстрых машин.

Пожалуй, есть полдюжины пилотов, которые попадут в это окно. Мы точно не знаем, является ли Лоусон одним из таких. Однако был более очевидный выбор – выбор за пределами «Ред Булл». Все мы об этом знаем», – написал Хьюз.

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