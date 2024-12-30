Марк Хьюз: «Лоусон выглядит более опытным, чем на самом деле, никого не боится. Достаточно ли он быстрый для «Ред Булл»? Большой вопрос»
Обозреватель The Race Марк Хьюз поделился мнением о том, что «Ред Булл» выбрал Лиама Лоусона новым напарником Макса Ферстаппена.
«Что больше всего впечатляет в двух частичных сезонах Лоусона, так это то, то он сразу же был уверенным в себе, энергичным. Он выглядит более опытным гонщиком, чем на самом деле.
Он никого не боится в сражениях колесо в колесо, проявляет жесткий подход, который сослужит ему добрую службу. Если сравнивать с Цунодой, он с самого начала был быстрее Даниэля Риккардо – в этом смысле замена была удачной.
Но достаточно ли он быстрый для «Ред Булл»? Это большой вопрос.
Каждый из напарников Ферстаппена со времен пикового Риккардо в 2018-м оказывался в затруднительном положении: нужно было не сражаться с Максом, но быть достаточно быстрым, чтобы отбирать очки в чемпионате у других быстрых машин.
Пожалуй, есть полдюжины пилотов, которые попадут в это окно. Мы точно не знаем, является ли Лоусон одним из таких. Однако был более очевидный выбор – выбор за пределами «Ред Булл». Все мы об этом знаем», – написал Хьюз.
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