  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Марк Хьюз: «Лоусон выглядит более опытным, чем на самом деле, никого не боится. Достаточно ли он быстрый для «Ред Булл»? Большой вопрос»
1

Марк Хьюз: «Лоусон выглядит более опытным, чем на самом деле, никого не боится. Достаточно ли он быстрый для «Ред Булл»? Большой вопрос»

Хьюз считает, что Лоусон гоняется как опытный пилот.

Обозреватель The Race Марк Хьюз поделился мнением о том, что «Ред Булл» выбрал Лиама Лоусона новым напарником Макса Ферстаппена.

«Что больше всего впечатляет в двух частичных сезонах Лоусона, так это то, то он сразу же был уверенным в себе, энергичным. Он выглядит более опытным гонщиком, чем на самом деле.

Он никого не боится в сражениях колесо в колесо, проявляет жесткий подход, который сослужит ему добрую службу. Если сравнивать с Цунодой, он с самого начала был быстрее Даниэля Риккардо – в этом смысле замена была удачной.

Но достаточно ли он быстрый для «Ред Булл»? Это большой вопрос.

Каждый из напарников Ферстаппена со времен пикового Риккардо в 2018-м оказывался в затруднительном положении: нужно было не сражаться с Максом, но быть достаточно быстрым, чтобы отбирать очки в чемпионате у других быстрых машин.

Пожалуй, есть полдюжины пилотов, которые попадут в это окно. Мы точно не знаем, является ли Лоусон одним из таких. Однако был более очевидный выбор – выбор за пределами «Ред Булл». Все мы об этом знаем», – написал Хьюз.

Новобранец «Ред Булл» в «Ф-1»: лихач и в медиа, и на треке. Хватило 11 Гран-при

В «Ф-1» громкий новичок на очереди к Ферстаппену: фанат Хэмилтона и мата по радио

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoЛиам Лоусон
logoДаниэль Риккардо
logoЮки Цунода
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Марк Хьюз
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Нико Хюлькенберг о сходстве с Ферстаппеном: «Макс дает результат вне зависимости от поколения болидов и условий»
16 минут назад
Гельмут Марко: «Работа над «Ред Булл»-2025 фактически завершена. Задачей было расширение рабочего окна»
4сегодня, 14:56
Руководитель «Астон Мартин»: «Нравится сравнение Ньюи с Йодой. Новый симулятор как из «Звездных войн»
5сегодня, 14:04
Йос Ферстаппен: «Макс в лучшей форме – без понятия, можно ли прибавить еще»
2сегодня, 13:19
«КТМ» намерена покинуть MotoGP в 2026 году (Der Standard)
3сегодня, 12:52
Гельмут Марко: «Шанс для Переса в «Ф-1» всегда возможен как для опытного гонщика»
сегодня, 11:14
Тото Вольфф: «Хэмилтону всегда рады в «Мерседесе». Может, когда Льюис закончит гоняться, нас будет ждать множество приключений»
16сегодня, 10:05
Лиам Лоусон: «Сделаю что угодно для гонки «Ф-1» в Новой Зеландии – было бы очень круто»
сегодня, 09:32
Нико Хюлькенберг о прогрессе «Хааса» после ухода Штайнера: «Все началось еще до этого, Комацу тоже что-то поменял»
1сегодня, 08:43
Райкконен попал в топ-5 гонщиков в истории «Феррари» по версии RN365, Алонсо и Феттель – нет
39вчера, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
17 декабря, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Рекомендуем