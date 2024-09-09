Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри воспользовался «правилами папайи», поскольку Норрис уязвим из-за борьбы за титул»

Монтойя высказался о противоречивой битве Пиастри с Норрисом

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя объяснил, почему Оскар Пиастри действовал агрессивно по отношению к напарнику по «Макларену » Ландо Норрису на старте Гран-при Италии .

«Пиастри воспользовался тем, что они называют «правилами папайи», поскольку знал, что Ландо не может с ним сражаться. Он понимал, что Ландо борется за титул и уязвим к авариям», – сообщил Хуан-Пабло в интервью AS Colombia.

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