Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри воспользовался «правилами папайи», поскольку Норрис уязвим из-за борьбы за титул»
Монтойя высказался о противоречивой битве Пиастри с Норрисом
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя объяснил, почему Оскар Пиастри действовал агрессивно по отношению к напарнику по «Макларену» Ландо Норрису на старте Гран-при Италии.
«Пиастри воспользовался тем, что они называют «правилами папайи», поскольку знал, что Ландо не может с ним сражаться. Он понимал, что Ландо борется за титул и уязвим к авариям», – сообщил Хуан-Пабло в интервью AS Colombia.
Кристиан Хорнер: «Не знаю, что такое «правила папайи», но Норрис и Пиастри чуть не вынесли друг друга»
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
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