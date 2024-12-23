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Гельмут Марко: «Ферстаппена все равно никто не победит, Лоусон выстоит с большей вероятностью»

Марко поделился мнением о сильных сторонах Лоусона и Аджара.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснил выбор Лиама Лоусона как нового напарника Макса Ферстаппена, а также повышение Изака Аджара из «Формулы-2» в «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз»).

– Благодаря своей психологической устойчивости Лоусон является тем, кто с большей вероятностью выстоит в паре с Максом – его все равно никто не может победить в данный момент. Кроме того, из-за ограниченного опыта в Гран-при мы рассматриваем [Лоусона] как пилота с более высоким потенциалом.

– Таким образом, Юки Цунода вновь остался с пустыми руками.

– Конечно, для него это разочаровывающее решение. Его скорость бесспорна, но не хватает некоторой стабильности. Также он очень эмоциональный гонщик. У Лоусона просто подходящее сочетание качеств, а Юки Цунода будет лидером «Рейсинг Буллз».

– К нему присоединится Изак Аджар, новичок из юниорской программы. Чего мы можем ожидать от француза?

– Он очень быстрый, но также импульсивный пилот, так что для команды это интересно. Тем не менее мы вновь приняли четкое решение продвигать гонщиков из собственной программы «Ред Булл». Уверен, мы на верном пути, и Аджар это подтвердит.

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«Ред Булл» снова не взял самого успешного гонщика системы в команду к Ферстаппену. Но почему?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kleine Zeitung
logoЮки Цунода
logoФормула-2
logoГельмут Марко
logoРед Булл
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
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