Отец Переса: «Серхио полностью ушел из «Ф-1» – нет плана B, плана C»

Карьера Переса в «Ф-1» завершена, подтвердил отец гонщика.

Антонио Перес Гарибай, мексиканский политик и отец экс-пилота «Ред Булл» Серхио Переса , сообщил об окончательном разрыве с «Формулой-1».

«Все в жизни имеет начало и конец, и надо научиться с этим жить. Он ушел полностью. Нет плана B, плана C, [«Ред Булл»] был планом. Сегодня, в данный момент, он закрывает страницу в «Формуле-1».

Пусть он сосредоточится на семье, насладится этим. Впереди новые главы, надо получать от этого удовольствие, лучшее для Чеко Переса еще впереди.

В данный момент других планов нет, мы должны с этим жить, научиться этому, наслаждаться этим. Сейчас Чеко нужно сосредоточиться на семье. Позади долгие годы, множество жертв. Когда-то все должно было закончиться, и этот день настал сегодня», – заявил Перес-старший в интервью N+ Foro.

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