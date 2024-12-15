Риккардо не интересен вариант с переходом в «Кадиллак»: «Нет, я закончил»
Риккардо опроверг информацию о возможном возвращении в «Ф-1».
Австралиец покинул «Формулу-1» по ходу сезона-2024 – в «РБ» его место занял Лиам Лоусон.
Тем не менее, не так давно в немецкой прессе появилась информация, что в кандидатуре Риккардо сильно заинтересованы в «Кадиллаке» – команда начнет выступать в «Ф-1» в 2026 году.
Однако Даниэль, отвечая на вопрос о том, была бы ему интересна возможность возвращения в «Ф-1» в составе «Кадиллака», заявил, что закончил карьеру:
«Нет, я закончил (с «Формулой-1»)».
Риккардо не заинтересован в выступлениях за «Кадиллак» в «Ф-1» (ESPN)
Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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