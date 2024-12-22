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Андреа Стелла: «Роб Маршалл впечатляет даже больше, чем «Макларен» ожидал»

Маршалл, перешедший из «Ред Булл», превзошел ожидания «Макларена».

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал, насколько успешно в команде освоился главный конструктор Роб Маршалл, 17 лет проработавший в «Ред Булл».

«Роб пришел с богатым опытом, техническими знаниями, с репутацией в этом плане. Должен сказать, что, работая с ним, с другими техническими директорами, всей технической командой… Мы впечатлены даже больше, чем ожидали. Все благодаря этим качествам, его пониманием того, как проектировать болид – особенно это касается концепции.

Также это очень важно перед сезонами-2025 и 2026 – я сижу рядом с Робом и вижу, над чем он работает на экране.

Я говорил, что приглашение Роба стало действительно хорошей идеей из-за всей этой работы над концепцией-2025 и 2026, и раньше нам не хватало такой роли в «Макларене». Кроме того, Роб привносит фантастические человеческие качества, он очень позитивный человек. Всем нравится работать с ним. Он полон энергии.

Его можно увидеть в боксах, и очень часто он просто лежит под болидом на земле. Все ценят его невероятные знания и опыт, но в то же время он не боится запачкать руки и иногда даже голову, потому что возится с деталями. Нам этого не хватало, и мы рады, что теперь есть человек, который занял эту роль», – сообщил менеджер.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Роб Маршалл
logoРед Булл
logoАндреа Стелла
logoМакларен
logoФормула-1
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