Хуан-Пабло Монтойя: «Было бы круто ввести реверсивную решетку в «Ф-1», сделать спринты стандартом, проводить больше гонок»

Монтойя выступил за реверсивную решетку и регулярные спринты в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сообщил, что поддерживает инновационные форматы уик-энда, а также рассказал, как относится к возможному возвращению чемпионата в Африку.

«Считаю, для «Ф-1» будет здорово проводить гонки в Африке. В прошлом люди задавались вопросом, зачем мы отправились в Бахрейн , на Ближний Восток. А теперь мы приезжаем в Абу-Даби и Катар . И это потрясающие места. Я поеду в Абу-Даби на Новый год. Особенное место.

[Гонок] можно проводить немного больше. Посмотрите на NASCAR – 36 этапов. Думаю, можно расширить спринты. Они потрясающие, и их недостаточно. Нужно сделать их стандартом, как в MotoGP.

Необходимы исключения для аварий: если пилот участвует в инциденте в спринте, это не должно учитываться в бюджете команды. Часто гонщики слишком осторожны в спринтах, потому что знают, какими будут последствия аварии.

Также было бы круто ввести реверсивную решетку, как в «Ф-2» и «Ф-3». Все их любят. Если это работает, почему не ввести такое в «Ф-1»? Традиционалисты откажутся от подобной идеи. Но в прошлом говорили, что нельзя проводить спринты, что не должно быть больше гонок, что их нельзя проводить ночью. Однако все, что внедрила «Ф-1», сделало ее лучше.

Пилоты жалуются, что гонок слишком много. В мое время было на восемь меньше, но мы каждую неделю работали на тестах, летом и зимой. Мы могли провести гонку в воскресенье и работать на тестах во вторник, среду и четверг – каждую неделю.

Я бы лучше погонялся, чем наматывал круги в одиночестве непонятно где!» – заявил Монтойя.

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