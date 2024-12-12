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ФИА одобрила гендерно-нейтральную терминологию в правилах «Ф-1» и введение операционного регламента-2026

В регламенте «Ф-1» будут гендерно-нейтральные формулировки.

ФИА сообщила о том, что терминология в правилах «Формулы-1» будет заменена на гендерно-нейтральную.

Год назад подобное произошло с регламентами «Формулы-2» и «Формулы-3»: местоимения he («он») были заменены на driver («гонщик» / «гонщица»).

Кроме того, ФИА одобрила введение новой секции правил – операционного регламента на сезон-2026. Он будет «регулировать действия команд «Ф-1», которые происходят вне рамок гоночного уик-энда». В частности, в операционный регламент войдут пункты, традиционно включавшиеся в спортивный регламент и касающиеся аэродинамических тестов, испытаний силовых установок и периодов принудительного закрытия баз.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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