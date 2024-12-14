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Ферстаппен и Леклер возглавили рейтинг The Race по итогам 2024 года, Хэмилтон – 9-й, Перес – 20-й

Издание The Race определило лучших пилотов 2024 года в «Формуле-1».

Журналисты расположили гонщиков от лучшего к худшему по выступлениям за сезон, принимая во внимание силу их болидов. В составлении рейтинга учитывались различные критерии: квалификационная скорость, гоночная скорость, ошибки, стабильность, вклад в успехи команды и так далее.

Чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял первую строчку, пилот «Феррари» Шарль Леклер опередил вице-чемпиона Ландо Норриса («Макларен») в топ-3.

Покидающий «Мерседес» Льюис Хэмилтон расположился на девятом месте, уступив лидеру «Альпин» Пьеру Гасли, пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал 20-м из 24 участников.

Рейтинг пилотов «Формулы-1» по итогам 2024 года (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Оскар Пиастри («Макларен»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Валттери Боттас («Заубер»)

14. Эстебан Окон («Альпин»)

15. Оливер Бермэн («Феррари» / «Хаас»)

16. Кевин Магнуссен («Хаас»)

17. Лиам Лоусон («РБ»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Франко Колапинто («Уильямс»)

20. Серхио Перес («Ред Булл»)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

22. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

23. Логан Сарджент («Уильямс»)

24. Джек Дуэн («Хаас»)

Самый длинный в истории сезон «Ф-1» – ультракоротко. Один гонщик и команда – одно предложение

Норрис – лучший пилот Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1». Он же стал лучшим по итогам сезона

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoОскар Пиастри
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
logoДжек Дуэн
logoПьер Гасли
logoФранко Колапинто
logoКарлос Сайнс
logoДжордж Расселл
logoЛьюис Хэмилтон
logoЧжоу Гуаньюй
logoЛандо Норрис
logoЗаубер
logoРейсинг Буллз
logoМерседес
logoЛанс Стролл
logoОливер Бермэн
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoЭстебан Окон
logoДаниэль Риккардо
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoМакларен
logoФеррари
logoКевин Магнуссен
logoНико Хюлькенберг
logoШарль Леклер
logoСерхио Перес
logoУильямс
logoАльпин
logoМакс Ферстаппен
logoАстон Мартин
logoХаас
Логан Сарджент
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