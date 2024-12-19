Лиам Лоусон: «Я развивал болид «Ред Булл» и довольно хорошо понимаю его работу. Гонщики должны адаптироваться»

Лоусон предположил, что сможет освоиться в машине «Ред Булл».

Новый пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, что думает о роли напарника Макса Ферстаппена , чей стиль пилотажа считается специфическим.

«Не знаю, верю ли я так уж сильно в различные стили пилотажа. Какие-то вещи тебе нравятся в машине, но я также провел много времени, развивая болид как юниор и резервный пилот – мне кажется, я довольно хорошо понимаю его работу.

Но я не вполне верю, когда говорят: «Машина не подходит твоему стилю пилотажа». Мы гонщики, мы профессионалы, и мы должны адаптироваться», – заявил новозеландец.

Лиам также порассуждал о судьбе предшественников – Пьера Гасли и Алекса Албона :

«Можно посмотреть со стороны и подумать: «Похоже, вот что они чувствовали». Но я не знаю, каково им было. Я считаю, если выступаешь в паре с Максом, надо быть реалистом и понимать, что он быстрейший парень на решетке прямо сейчас, и ты не будешь переквалифицировать его на полсекунды.

Такого просто не будет. Для меня это скорее возможность поучиться у лучшего».

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