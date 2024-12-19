Лиам Лоусон: «Я развивал болид «Ред Булл» и довольно хорошо понимаю его работу. Гонщики должны адаптироваться»
Новый пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон рассказал, что думает о роли напарника Макса Ферстаппена, чей стиль пилотажа считается специфическим.
«Не знаю, верю ли я так уж сильно в различные стили пилотажа. Какие-то вещи тебе нравятся в машине, но я также провел много времени, развивая болид как юниор и резервный пилот – мне кажется, я довольно хорошо понимаю его работу.
Но я не вполне верю, когда говорят: «Машина не подходит твоему стилю пилотажа». Мы гонщики, мы профессионалы, и мы должны адаптироваться», – заявил новозеландец.
Лиам также порассуждал о судьбе предшественников – Пьера Гасли и Алекса Албона:
«Можно посмотреть со стороны и подумать: «Похоже, вот что они чувствовали». Но я не знаю, каково им было. Я считаю, если выступаешь в паре с Максом, надо быть реалистом и понимать, что он быстрейший парень на решетке прямо сейчас, и ты не будешь переквалифицировать его на полсекунды.
Такого просто не будет. Для меня это скорее возможность поучиться у лучшего».
«Ред Булл» объявил о переходе Лоусона. Лиам стал напарником Ферстаппена и заменил Переса
11 Гран-при Лоусона – наименьший показатель среди гонщиков, повышенных в «Ред Булл» из младшей команды
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий