Кристиан Хорнер: «Гоночный темп Лоусона лучше, чем у Цуноды, квалификационный темп очень близок, есть потенциал, психологическая устойчивость»

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» выбрал Лоусона, а не Цуноду.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил экс-напарников по «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Лиама Лоусона и Юки Цуноду .

Лоусон с 2025 года станет партнером Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Лиам уступил Юки во всех шести совместных квалификациях сезона-2024 и набрал четыре очка против восьми у японца за тот же период.

«Между ними все было очень и очень плотно. Юки – очень быстрый пилот, у него за спиной уже три или четыре сезона. В Абу-Даби он очень здорово себя проявил на шинных тестах с нами, инженеры были впечатлены его работой.

Но мы просто почувствовали, что Лиам… Можно проанализировать его темп – в гонках темп был немного выше. Квалификационный темп был очень близким к темпу Юки, и Лиам провел всего 11 Гран-при – надо предполагать, что его потенциал позволит становиться лучше и сильнее.

Он продемонстрировал настоящую психологическую устойчивость. Инженерам понравилось с ним работать за тот период, который он провел в этом году. Также у него хорошая рабочая этика.

Так что здорово, что Юки все еще останется в игре с «Рейсинг Буллз » в следующем году. И, конечно, он будет на подхвате, если понадобится», – сообщил Кристиан.

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