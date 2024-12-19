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Кристиан Хорнер: «Гоночный темп Лоусона лучше, чем у Цуноды, квалификационный темп очень близок, есть потенциал, психологическая устойчивость»

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» выбрал Лоусона, а не Цуноду.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сравнил экс-напарников по «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз») Лиама Лоусона и Юки Цуноду.

Лоусон с 2025 года станет партнером Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Лиам уступил Юки во всех шести совместных квалификациях сезона-2024 и набрал четыре очка против восьми у японца за тот же период.

«Между ними все было очень и очень плотно. Юки – очень быстрый пилот, у него за спиной уже три или четыре сезона. В Абу-Даби он очень здорово себя проявил на шинных тестах с нами, инженеры были впечатлены его работой.

Но мы просто почувствовали, что Лиам… Можно проанализировать его темп – в гонках темп был немного выше. Квалификационный темп был очень близким к темпу Юки, и Лиам провел всего 11 Гран-при – надо предполагать, что его потенциал позволит становиться лучше и сильнее.

Он продемонстрировал настоящую психологическую устойчивость. Инженерам понравилось с ним работать за тот период, который он провел в этом году. Также у него хорошая рабочая этика.

Так что здорово, что Юки все еще останется в игре с «Рейсинг Буллз» в следующем году. И, конечно, он будет на подхвате, если понадобится», – сообщил Кристиан.

«Ред Булл» объявил о переходе Лоусона. Лиам стал напарником Ферстаппена и заменил Переса

Лиам Лоусон о переходе в «Ред Булл»: «Мечта всей жизни, ради которой я работал с восьми лет»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
logoЛиам Лоусон
logoКристиан Хорнер
logoРейсинг Буллз
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoРед Булл
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