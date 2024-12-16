Флавио Бриаторе: «В следующем году «Альпин» должна стабильно быть в топ-6. В сезоне-2026 – попадать на подиум в 50 процентах гонок»

Бриаторе рассказал о целях «Альпин» на ближайшие годы.

Исполнительный консультант «Альпин » считает, что команда должна продолжать прогрессировать, а о борьбе за победы и за титул речь может пойти в 2026-2027 годах:

«Мы сделали большой шаг вперед в плане развития болида и вышли на один уровень с «Хаасом» и «РБ». Однако этот шаг мы делали с прицелом на сезон-2025. Поскольку не имело бы смысла тратить столько сил ради нескольких гонок в сезоне-2024. Потому что этот сезон мы на самом деле закончили. И я сказал инженерам: нам нужны только те обновления болида, которые помогут и в 2025 году.

В следующем году «Альпин» должна стабильно быть в топ-6. Может быть, время от времени попадать на подиум. Для этого мы должны улучшить свою машину. И это возможно. С точки зрения развития аэродинамики у нас будет больше пространства для маневра, чем у «Феррари» и «Макларена» (у «Альпин» будет больше времени для работы в аэродинамической трубе из-за более низкого положения в чемпионате).

В сезоне-2026 мы хотим попадать на подиум в 50 процентах гонок. Тогда мы автоматически сможет выиграть парочку из этих гонок. А в 2027 году мы должны быть претендентами на титул».

Бриаторе сравнил нынешнее положение «Альпин» с тем, в каком состоянии команда «Рено» находилась в 2002 году – перед тем, как выиграла чемпионат в 2005 и 2006 году:

«Ситуацию можно сравнить с тем, что было в 2002 году. Но сейчас «Альпин» находится в более выгодном положении, чем «Рено » тогда. Потому что тогда команда находилась в полном раздрае, все только и делали, что друг с другом спорили».

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