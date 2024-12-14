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Гюнтер Штайнер о будущем Переса: «Ред Булл» понес не только финансовый, но и репутационный ущерб из-за поражения в Кубке конструкторов»

Штайнер оценил перспективы Переса в «Ред Булл» после провала в 2024 году.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, как Серхио Перес может загладить вину перед сотрудниками «Ред Булл», а также поделился мнением о переговорах между гонщиком и командой.

«Пусть заплатит бонус [за Кубок конструкторов] парням! Тем более сейчас, когда он получит зарплату полностью, даже если не будет выступать в следующем сезоне [и станет амбассадором].

Обычно у пилота есть соглашения с личными спонсорами. И, конечно, они рассчитаны на следующий год. Он будет говорить: «Ребята, вы осложняете мне жизнь. Теперь я безработный, и все эти спонсоры не платят мне – зачем им платить, если я не сижу в болиде». Проходят многочисленные обсуждения по поводу зарплаты, упущенных доходов.

Мне кажется, Кристиан [Хорнер] пытается послать Чеко сигнал: «Эй, увольняйся». И, думаю, если он уйдет сам, ему заплатят полностью. Дэнни Рикку пришлось заплатить, когда его уволили [из «Макларена»]. А Чеко, возможно, говорит: «Да, но заплатите еще те деньги, которые я бы получил [от личных спонсоров]».

Я очень удивлюсь, если Чеко вернется в следующем году. «Ред Булл» понес не только финансовый ущерб из-за поражения в чемпионате. Пострадала и репутация. Конечно, команда выиграла в зачете пилотов, но она не победила в чемпионате конструкторов, потому что гонялась полутора машинами, а не двумя. В какой-то момент кто-то должен взять за это ответственность», – заявил итальянский специалист.

Штайнер также ответил на вопрос о том, что больше заботит финансовых партнеров «Ред Булл» – личный или командный чемпионат:

«Полагаю, 50 на 50. В то же время они видят, что можно было выиграть и в зачете конструкторов, но команда не выиграла – довольно очевидно, что произошло. И они не очень довольны.

Но, конечно, у спонсоров нет права голоса при выборе пилота».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
logoХаас
logoРед Булл
logoКристиан Хорнер
logoМакларен
возможные переходы
logoСерхио Перес
logoГюнтер Штайнер
logoДаниэль Риккардо
logoФормула-1
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