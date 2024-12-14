Хэмилтон попрощался с сотрудниками «Мерседеса»: «Я продолжу в вас верить, команду ждут новые успехи»
Льюис Хэмилтон, переходящий в «Феррари» в 2025 году, посетил спонсорское мероприятие в Куала-Лумпуре, после чего в последний раз приехал на базы в Бриксоурте и Бракли в качестве пилота немецкой команды.
«Мерседес» изменил мою жизнь. Я рос в Стивенидже, мечтал однажды попасть в «Формулу-1», стать чемпионом мира. Тогда это был только я и два человека, мои родители. Я не знал, что буду работать с таким огромным количеством людей, благодаря которым смогу подняться и пройти этот путь со всеми победами.
Я всегда буду следить за экранами и смотреть, где вы находитесь, ребята, всегда буду желать вам только лучшего. Я верю в вас, я продолжу в вас верить. И, когда вы будете добиваться успеха, я буду вами гордиться, надеясь, что я тоже внес маленький вклад в вашу мечту. Огромная благодарность и любовь всем вам», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1» сотрудникам моторного подразделения.
«Знаете, я ухожу, но вас ждут новые успехи, ведь это просто невероятная группа людей. Здесь столько таланта, столько страсти. Для любого работа с вами станет удачей.
Надеюсь, когда я закончу гоняться, то смогу прийти к вам в гости. И у нас навсегда останутся приятные воспоминания – что за путь мы прошли. Ни у одного другого пилота нет такого опыта с командой, поэтому уходить тяжело.
Огромное спасибо от всего сердца, моя семья тоже благодарит вас за целеустремленность на протяжении всех этих лет», – заявил Льюис в Бракли.
Британец также посвятил «Мерседесу» пост в соцсетях:
«Вот и все. После Абу-Даби, после Куала-Лумпура, после Штутгарта все подошло к концу здесь. Это место было моим домом.
Тысячам людей, которые работают в Бракли и Бриксоуте: вы были моими друзьями и партнерами по команде, и я не могу в достаточной мере отблагодарить вас за всю упорную работу и поддержку. Это было по-настоящему».
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Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона
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