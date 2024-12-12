Серхио Перес: «Сезон-2024 начался фантастически, но затем становилось все тяжелее и тяжелее»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о резком спаде по ходу 2024 года – мексиканец завоевал четыре призовых места в первых пяти гонках, после чего регулярно проваливался в квалификациях и с переменным успехом попадал в очки.
«Безусловно, старт сезона вышел очень сильным. Четыре гонки, четыре подиума, пара дублей. Сезон выглядел фантастически. К сожалению, ситуация перевернулась. Очень быстро все пошло не так, мы сбились с пути. Затем становилось все тяжелее и тяжелее.
Лучшая гонка? Думаю, [второе место] в Сузуке. Очень и очень приятный момент. Когда с балансом все было хорошо, я почти оказался на поуле, а решение в гонке выглядело отличным – должен сказать, это мой любимый момент в году», – признался Серхио.
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