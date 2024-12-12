«Хонда» провела обсуждения с «Ред Булл» по поводу повышения Цуноды на Гран-при Абу-Даби

Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе сообщил, что вел переговоры с руководством «Ред Булл» о судьбе Юки Цуноды .

Пилот «РБ» выступил на тестах после Гран-при Абу -Даби за «Ред Булл» и считается одним из кандидатов на место Серхио Переса.

«Я вернулся в Японию из Абу-Даби во вторник, а в субботу провел различные обсуждения с Кристианом Хорнером по поводу пилотов на следующий сезон и после него.

Как я всегда говорю, выбор гонщика является правом команды, так что наше мнение просто для справки, однако «Хонда » полагает, что Цунода обладает способностями для повышения в «Ред Булл» и должен быть одним из кандидатов.

Что мы можем сделать, так это предоставить ему возможность продемонстрировать свое мастерство миру, поэтому я попросил об участии в тестах, и нам удалось этого добиться.

Я встретился с [Цунодой] лишь до тестов, и он сказал: «Хочу достичь хороших результатов, хочу получить удовольствие». С тех пор я видел только отчет с трассы от «Хонды», но вполне очевидно, что он проанализировал разницу между болидами «РБ» и «Ред Булл» и предоставил команде очень полезные советы и комментарии.

Отчет подтвердил, что он очень доволен. Не знаю, что произойдет дальше – подождем и посмотрим, но будет замечательно, если получится.

Как бы то ни было, для него уже забронировано место в «РБ» на следующий сезон, и я ожидаю от него хороших выступлений вне зависимости от того, какую команду он будет представлять», – отметил Ватанабе.

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